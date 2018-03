Dagenlang zocht Ana mee naar haar stiefzoon. Nu blijkt dat Gabriel (8) al die tijd in haar koffer lag

Na een intensieve zoektocht is het lichaam van de vermiste Gabriel Cruz (8) teruggevonden in Las Hortichuelas in het zuiden van Spanje. Duizenden mensen hielpen mee zoeken naar de jongen en betuigden steun aan zijn familie. Nu blijkt echter dat het kind al die tijd in de koffer van zijn stiefmoeder heeft gelegen.

De achtjarige Gabriel was op 27 februari vertrokken vanuit het huis van zijn grootmoeder naar een vriendje om te gaan spelen, maar daar zou de jongen nooit aankomen. Toen het kind ook niet thuiskwam, sloeg zijn familie meteen alarm.

(De tekst gaat verder onder de foto.)

Foto: EPA-EFE

De stiefmoeder van de jongen, Ana Julia Quezada (43), stond meteen mee op de eerste rij tijdens de zoektocht waar wel duizenden agenten aan meehielpen. De hulp voor Gabriels familie was ongezien, terwijl meer dan 8.000 mensen samenkwamen om hen te steunen in een warme bijeenkomst. Op sociale media ging de hashtag #TodosSomosGabriel razendsnel viraal, samen met het beeld van een blauwe vis, zijn lievelingsdier.

Vader Angel Cruz en stiefmoeder Ana Julia Quezada tijdens de bijeenkomst in de zoektocht naar Gabriel. Foto: EPA-EFE

Maar de bewoners besloten hun woorden ook om te zetten in daden. Verschillende vrijwilligers trokken mee op straat om het gebied uit te kammen. Twaalf dagen lang stond het dorp in rep en roer, om het kind hopelijk zo snel mogelijk veilig thuis te kunnen brengen. Maar vanaf 3 maart zag het er steeds slechter uit voor de jongen. Papa Angel Cruz en stiefmoeder Ana Julia Quezada vonden immers een t-shirt met het DNA van de jongen op, ongeveer 10 kilometer van de plaats waar hij het laatst gezien was. Van het kind ontbrak echter elk spoor.

Kofferbak

Zondag heeft de politie echter het levenloze lichaam van de jongen teruggevonden. Tot grote ontsteltenis van iedereen lag het lichaam in de kofferbak van de auto van Ana Julia Quezada, de huidige vriendin van zijn vader. Volgens sommige bronnen zou zij het lijk uit een put gehaald hebben, waarin ze de jongen achterliet, omdat ze bang was dat de politie hem anders zou vinden.

De bekendmaking veroorzaakt enorm veel ophef in het land. De mensen die hun steun uitspraken en kwamen helpen bij de opsporing, reageren vol ongeloof en woede op het nieuws dat zijn stiefmoeder - en mogelijk ook zijn vader - op één of andere manier verantwoordelijk blijkt voor de dood van de jongen. “Mensen zijn woedend”, vertelt een ooggetuige aan de lokale kranten. “Ze bestormen de kantoren van de plaatselijke politie. Ze willen de verdachte lynchen.”

De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft dan ook opgeroepen om de kalmte te bewaren. Het onderzoek naar de omstandigheden van de dood van de jongen en de mogelijke betrokkenheid van zijn vader en stiefmoeder moet immers nog onderzocht worden.