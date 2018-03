Verplichte legerdienst ultraorthodoxen dompelt Israëlische regering in zware crisis

De rechts-religieuze regering in Israël is in een zware crisis beland door de strijd om de dienstplicht voor ultraorthodoxe mannen. Krijgt de crisis geen oplossing, dan dreigen nieuwe verkiezingen. De partij van defensieminister Avigdor Lieberman, Yisrael Beiteinu, dreigt de stekker uit haar regeringsdeelname te trekken in het geval de wet goedgekeurd wordt die strengreligieuzen vrijstelt van de dienstplicht. De regering-Netanyahu stond al onder zware druk door de corruptieonderzoeken naar premier Benjamin Netanyahu.

De huidige regering, een coalitie van rechts, uiterst rechts en joods-fundamentalisten, beschikt over een meerderheid van 66 zitjes van de 120 in de Knessset. Bij de parlementsverkiezingen van 2015 was Netanyahu’s Likoedpartij als de sterkste uit de (stem)bus tevoorschijn gekomen. De volgende stembusgang is gepland voor november 2019.

Uitzondering

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Foto: REUTERS

In de huidige wetgeving moeten mannen in Israël bijna drie jaar onder de wapens, vrouwen twee jaar. Stichter van de staat Israël David Ben-Goerion had in 1948 ermee ingestemd een uitzondering te maken voor de zogenaamde theologiestudenten. Destijds betrof die maatregel amper enkele honderden jongelui. Momenteel is zowat tien procent van de negen miljoen Israëli’s ultraorthodox.

Keerpunt was het jaar 2014, toen ook de dienstplicht voor strengreligieuze joden werd ingevoerd. Veel van die hervormingen zijn inmiddels afgezwakt of teruggedraaid. Ultraorthodoxe rabbijnen verkondigen het standpunt dat hun aanhangers de staat Israël verdedigen “met hun studies en gebeden”.

Discriminatie

De hoogste rechtbank in Israël besliste in september vorig jaar dat het vrijstellen van de theologiestudenten discriminerend is.

De regeringspartijen ter rechterzijde van de Likoed willen nu dat dit vonnis met een nieuw wetsontwerp wordt ontweken. Zij willen de begroting voor fiscaal jaar 2019 enkel goedkeuren indien zulke wet minstens in eerste lezing wordt goedgekeurd.