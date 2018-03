Leger bouwt militaire kampen op Rohingya-dorpen die het eerst heeft platgebrand

Op de locatie van platgebrande Rohingya-dorpen is het Myanmarese leger bezig militaire basissen te bouwen. Dat schrijft Amnesty International maandag in een rapport. “In sommige gevallen werden zelfs huizen vernield die gespaard waren bij de zware branden in de dorpen”, aldus de ngo. Amnesty baseert zich in het rapport op satellietbeelden en interviews.