Kent u Simone "Running Man" Zaza nog? Wat hij dit weekend bij Valencia deed, tart alle verbeelding

Geen enkele voetbalfan herinnert zich niet met een beetje hoongelach de EK-penalty van Simone Zaza. De Italiaan bleef maar aanlopen (de "running man") oog in oog met Manuel Neuer en trapte de bal dan meters over het Duitse doel. De Azzurri werden vervolgens pijnlijk uitgeschakeld en de elfmeter van Zaza ging de wereld rond. Achttien maanden later is Zaza opnieuw een internethit.

De 26-jarige Zaza is bezig aan zijn tweede seizoen bij Valencia en scoorde in 25 competitiewedstrijden al elf keer. Niet slecht voor de ex-speler van Juventus. In de wedstrijd tegen Sevilla van afgelopen weekend (0-2 winst) deed Zaza niet de netten trillen, maar toch was hij na afloop het grootste gespreksonderwerp.

Na ruim een uur liep hij achter Franco Vazquez (ex-Palermo) aan om de bal te proberen recupereren. Dat lukte Zaza niet, tot zijn eigen grote frustratie. Om de aanval alsnog te stoppen richtte hij zijn voorhoofd dan maar richting de elleboog van Vazquez, om daarna naar zijn gezicht te grijpen alsof hij écht geraakt was. Scheidsrechter Ricardo De Burgos Bengoetxea trapte niet in deze ultieme vorm van commedia dell'arte. Zaza werd vijf minuten later vervangen...

Voor wie de penalty van Zaza op het EK nog eens wil herbeleven: