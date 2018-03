Na 44 jaar doorbraak in mysterieuze zaak: worden vermiste vrienden Piet en Hans eindelijk gevonden?

Ze hadden de hoop bijna opgegeven, maar Nederlandse speurders hopen deze week toch een doorbraak te forceren in een 44 jaar oude verdwijningszaak. De getuigenis van een anonieme getuige zou kunnen ophelderen wat er gebeurd is met de twee goede vrienden die spoorloos verdwenen na een nachtje stappen.

Piet Hölskens en Hans Martens uit Asten, toen respectievelijk 21 en 20 jaar oud, verdwenen op 16 maart 1974 na een nachtje stappen. Ze verlieten om 3 uur ’s nachts een café in het Nederlandse Deurne. Waar de twee naartoe zijn gegaan, weet tot op vandaag niemand. De politie beschouwt het dossier intussen als een vermissing, niet als moord. Want voor moord is de zaak verjaard, zo werd in 2006 beslist. Toch ging de politie er al die tijd officieus van uit dat beide jongemannen door een misdrijf om het leven kwamen.

Omdat de zaak een stille dood was gestorven, schakelden de families van Piet en Hans een privé-detectivebureau in. Eén van die rechercheurs, Judith Houben, sprak afgelopen jaren met veel getuigen en zelfs met een mogelijke dader. Al weigert die laatste DNA af te staan.

(lees verder onder de foto)

De politie is maandag een zoekactie gestart aan het De Brink-meer in Liessel. Foto: BELGAIMAGE

Geheime relatie?

Maar de belangrijkste informatie komt misschien wel van een anonieme getuige, die in 2012 zijn verhaal heeft gedaan aan de Criminele Inlichtingen Eenheid. Hij vertelde dat beide vrienden na een avondje stappen vermoord werden na een zware ruzie met hun moordenaar. Die zou hen ergens naartoe gelokt hebben, om hen nadien te vermoorden. Ook de wagen van Piet, een rode Fiat Coupe 850, werd nooit meer teruggevonden.

Het scenario dat nu bij de speurders op tafel ligt, heeft het over de geheime relatie van Hans met de vrouw van een collega. Die collega zou achter de geheime relatie gekomen zijn, waarna Hans naar een afgelegen plaats werd gelokt. Piet, die op dat moment op stap was met zijn vriend, zou ook om het leven gebracht zijn.

Eindelijk speurwerk

Op basis van de verschillende tips is de politie vandaag een grote zoekactie gestart aan het De Brink-meer in Liessel (Noord-Brabant), en dat voor het eerst sinds de verdwijning in 1974. De speurders hopen niet alleen stoffelijke overschotten van het tweetal te vinden, maar ook restanten van de rode Fiat.

De families van beide slachtoffers hopen dat er nu mogelijk een einde komt aan vele jaren onzekerheid. “De kans is klein dat er nog iets over is van de lichamen. Maar de auto is hopelijk makkelijker te vinden. Als er daarvan ook maar een onderdeel te vinden is, dan is er voor ons een belangrijke vraag beantwoord. Dat maakt een einde aan veel onzekerheid voor ons”, aldus Jan Hölskens, de broer van Piet, in het Nederlandse dagblad Trouw.