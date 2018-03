Belgische tiener (14) geëlektrocuteerd nadat telefoon in bad valt

Een 14-jarige jongen is in het Henegouwse Pont-de-Loup om het leven gekomen nadat zijn mobiele telefoon in bad viel. Het slachtoffer werd geëlektrocuteerd. Hij overleed aan zijn verwondingen.

De tragische feiten vonden zondagavond plaats in het Waalse dorp Pont-de-Loup. De 14-jarige Hugo was bezig met zijn telefoon, terwijl hij in bad zat, toen het noodlot toeslag. Volgens een eerste politieonderzoek hing het apparaat aan de oplader toen het in het water viel. De tiener werd daardoor geëlektrocuteerd.

De hulpdiensten werden direct gealarmeerd. Hugo werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen, meldt La Nouvelle Gazette.