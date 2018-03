Dierenrechtenactivisten bestormen hondenshow: “Onnatuurlijke en schadelijke fokprogramma’s”

Leden van dierenrechtenorganisatie PETA bestormden zondag een onderdeel van een hondenshow in de Britse stad Birmingham. De actievoerders kwamen het veld opgelopen tijdens de verkiezing van de ‘Beste hond in de show’ omdat ze wilden protesteren tegen de “onnatuurlijke en schadelijke” fokprogramma’s van de organisator van de show.

Volgens PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) noemen de actievoerders zich The Vegan Strike Group en wilden ze met de protestactie de aandacht vestigen op de normen die de organisators van de hondenshow de deelnemers opleggen. “Onnatuurlijk en schadelijk voor de dieren”, aldus een persmededeling die PETA naar persagentschap Reuters stuurde.

De actievoerders hadden tijdens de bestorming spandoeken bij zich waarop stond te lezen dat de kweekprogramma’s hetzelfde zijn als eugenetica, wetenschappelijke pogingen die rassen proberen te verbeteren. De praktijk bestaat al eeuwenlang, maar kreeg een negatieve connotatie door de experimenten die de nazi’s uitvoerden op Joden tijdens de Holocaust.

De indringers werden snel tegen de grond gewerkt door bewakingsagenten en werden daarna naar buiten gedragen. De eigenares van de hond die ging winnen, pikte haar hond snel op en liep onmiddellijk de andere richting uit toen ze de actievoerders zag komen. Na de chaos, ging de show gewoon door en werd de hond uitgeroepen tot winnaar.