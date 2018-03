Engelse legende en analist zwaar onder vuur nadat hij spuwt naar 14-jarige voetbalfan

What a disgrace Jamie Carragher is... Should he be fires from Sky Sports for this? #LFC #MUFC #jamiecarragher #skyports pic.twitter.com/gdNT3Pir6O

Jamie Carragher ligt in Engeland zwaar onder vuur na een incident afgelopen weekend. De ex-speler van Liverpool, tegenwoordig aan de slag als analist bij Sky Sports, ging over de schreef nadat Manchester United Liverpool had verslagen met 2-1. Toen een fan van United de Liverpool-legende uitdaagde op de snelweg, reageerde Carragher door een rochel te spuwen. Carragher excuseerde zich, maar mag het gaan uitleggen bij zijn werkgever Sky.

Na de wedstrijd reden twee fans van Manchester United, een man en zijn dochter, plots naast Jamie Carragher op de terugweg van Old Trafford. Het duo maakte een filmpje waarin het de ex-speler van de Reds treiterde met de 2-1 uitslag, maar dat was niet naar de zin van Carragher. Hij reageerde door vol te spuwen naar de passagiersstoel, waar de dochter van de chauffeur alles aan het filmen was.

“Ik ben volledig in fout”, reageerde Carragher zondagavond aan op Twitter. “Ik heb de familie persoonlijk aangesproken en heb mijn excuses aangeboden. Ik werd na de wedstrijd drie of vier keer uitgedaagd op de snelweg terwijl ik gefilmd werd en ging over de schreef. Geen excuses, wel een verontschuldiging.”

Totally out of order & Ive apologised personally to all the family this evening. I was goaded 3/4 times along the motorway while being filmed & lost my rag. No excuse apologies. https://t.co/ofrNfiwhYH — Jamie Carragher (@Carra23) March 11, 2018

De werkgever van Jamie Carragher, Sky Sports, noemde zijn acties alvast onaanvaardbaar. Carragher wordt dan ook op het matje geroepen. Maandagavond moet hij normaal gezien Monday Night Football mee presenteren, maar het wordt afwachten of hij al dan niet een tijdje op non-actief gezet wordt. Bij Sky Sports verdient Carragher om en bij de 1 miljoen pond per jaar.