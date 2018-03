Frustraties bij Napoli lopen hoog op: coach stormt weg uit persbabbel, vaste waarde legt testen af bij concurrent

Tot enkele weken geleden was Napoli dé titelfavoriet in de Serie A, maar de laatste weken loopt het spaak bij Dries Mertens en co. Na een één op zes zijn de Partenopei nu ook officieel hun leidersplaats kwijtgeraakt aan Juventus, na elf speeldagen aan kop te hebben gestaan. Tot frustratie van iedereen in Napels.

Napoli ging vorige week met 2-4 onderuit tegen AS Roma en zondag vonden Mertens en co de code niet om de defensieve muur van Inter te kraken (0-0). Een pijnlijke één op zes dus voor Napoli, dat nu 70 punten telt na 28 speeldagen. Juventus telt één punt meer en heeft een wedstrijd minder gespeeld. Napoli kijkt dus tegen een potentiële achterstand van vier punten aan. Beide clubs ontmoeten elkaar nog dit seizoen maar die clash vindt plaats in Turijn.

Coach Maurizio Sarri heeft alles op de scudetto gezet. Zijn team lag al snel uit de Coppa Italia en doet ook Europees niet meer mee. “We waren dicht bij de zege en kregen vooral in de tweede helft veel kansen”, aldus Sarri na de draw in San Siro. “Op het vlak van inzet en concentratie zat het veel beter dan vorige week. Als Juve de rest van zijn wedstrijden wint, kunnen we ze alleen maar feliciteren. Wij zijn niet de rijkste club van Italië en strijden al het hele seizoen tegen hen.”

“Als jullie nog een vraag over Juve stellen...”

Maar gelooft de voormalige bankier nog wel in de titel? “We blijven geloven dat we ons uiterste best doen”, probeerde Sarri de vragen te counteren. “Ik weiger het idee te aanvaarden dat Napoli heeft opgegeven. We hebben een sterke prestatie neergezet tijdens een moeilijke verplaatsing tegen een team waarvan iedereen voor het seizoen zei dat het voor ons zou staan. We waren zo goed tijdens dit seizoen dat we onrealistische verwachtingen hebben geschapen.”

Dat was nog steeds onvoldoende voor de aanwezige journalisten. “Als jullie mij vragen blijven stellen over Juventus, dan ben ik hier weg. Het was Inter tegen Napoli, Juventus had daar helemaal niets mee te maken”, reageerde een gefrustreerde Sarri die na dit antwoord rechtstond en de persbabbel verliet.

Maurizio Sarri in Press conference asked if #Napoli compromised the Scudetto tonight: "You're a woman, you're nice, so I won't tell you to **** off."

He's a gentleman... #SerieA pic.twitter.com/ZUwsMoI3Nd — footballitalia (@footballitalia) 11 maart 2018

Foto: Photo News

Reina trekt naar Milan

Bij Napoli konden ze maandag dus wel wat mentale en fysieke rust gebruiken, maar Pepe Reina zorgde toch voor wat controverse. De Spaanse doelman is na dit seizoen einde contract maar kwam ondanks verschillende pogingen niet tot een akkoord over een verlengd verblijf bij de Partenopei.

Reina werd al aan verschillende clubs gelinkt, waaronder PSG en AC Milan. Volgens Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio zit de 35-jarige Spanjaard vandaag niet in Napels maar in Milaan. Hij zou er zijn medische testen afleggen om er nadien zijn krabbel te zetten onder een tweejarig contract bij de Rossoneri. Dat doet vermoeden dat Gianluigi Donnarumma op vertrekken staat bij Milan.

Volgens de geruchten denkt Napoli als opvolger van Reina onder andere aan Alisson (Roma), Alban Lafont (Toulouse) en Mattia Perin (Genoa). In het verleden werd ook Simon Mignolet gelinkt aan Napoli.