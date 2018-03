Zeven op de tien jonge verkeersslachtoffers sterven in auto-ongeval

Brussel - Vias institute publiceert maandag een themadossier jongeren over ongevallen van jonge verkeersdeelnemers. Het 44 pagina’s tellend document bundelt data en kennis, achterliggende factoren en mogelijke maatregelen. Het rapport gaat vooral over jongeren van 15-24 jaar die gemotoriseerd met een auto, bromfiets, motor door het verkeer bewegen. Minder aandacht wordt besteed aan fietsers en voetgangers.

Sinds 1991 is het aantal verkeersdoden in België in de leeftijdsgroep 15-24 jaar met factor 5 afgenomen: van 494 in 1991 naar 96 in 2016. Dat komt neer op een halvering sinds 2010 met toen nog 193 verkeersdoden van 15 tot 24 jaar.

Liefst 69 procent van alle verkeersdoden bij 15-24 jarigen zijn auto-inzittenden. De meerderheid (86 procent) onder de jonge verkeersdoden is meerderjarig en van het mannelijk geslacht (80 procent). De dodelijke ongevallen waarin zij betrokken zijn, gebeuren relatief vaak ‘s nachts (51 procent), buiten kruispunten (84 procent) en buiten de bebouwde kom (53 pricebt).

Meer dan de helft van de dodelijke ongevallen waarin zij betrokken zijn, is eenzijdig (d.w.z. zonder een tegenpartij). Dit type ongevallen wordt vaker dan andere ongevallen veroorzaakt door overdreven snelheid en controleverlies over het stuur, aldus Vias.

Overdreven snelheid wordt door jongeren zelf als één van de meest gestelde gevaarlijke gedragingen genoemd. Ook rijden wanneer men moe is, is de meeste jongeren al overkomen (66 procent). Daarnaast rapporteren ze over zichzelf: handenvrij bellen achter het stuur (32 procent), niet-handenvrij bellen achter het stuur (18 procent), rijden nadat men alcohol heeft gedronken (23 procent), geen gordel dragen in de wagen (8 procent) en rijden nadat men illegale drugs, slaapmiddelen of kalmeermiddelen heeft genomen (2 procent).