Vijf Vlaamse films mogen naar het prestigieuze filmfestival van Cleveland

Brussel - Vijf Vlaamse filmproducties zijn uitgenodigd op het Cleveland International Film Festival dat loopt van 5 tot 15 april. Het is één van de belangrijkste filmfestivals in de VS. De korte animatiefilm “Catherine” van Britt Raes, de jeugdfilm “Cloudboy” van Meikeminne Clinckspoor en de speelfilms “Het tweede gelaat” van Jan Verheyen, “Le Fidèle” van Michaël R. Roskam en “Façades” van Nathalie Basteyns en Kaat Beels staan er op de affiche.

“Catherine” is een korte animatiefilm van de Gentse illustratrice en animatrice Britt Raes over een meisje dat dol is op huisdieren. Sinds de première in oktober 2016 kan de film prat gaan op meer dan 150 festivalselecties en een dertigtal filmprijzen. “Cloudboy” van Meikeminne Clinckspoor gaat over een verlegen stadsjongen die de zomer bij zijn moeder en haar nieuwe gezin in Lapland moet doorbrengen.

Daarnaast worden nog drie Vlaamse speelfilms in Cleveland vertoond: “Het tweede gelaat”, “Le Fidèle” en “Façades”. “Het tweede gelaat” van Jan Verheyen is een politiethriller met Koen De Bouw en Werner De Smedt in de hoofdrollen, gebaseerd op de romans van Jef Geeraerts.

“Le Fidèle” is een donkere liefdestragedie van Michaël R. Roskam met Mattias Schoenaerts en Adèle Exarchopoulos in de hoofdrollen. De film werd in het najaar van 2017 geselecteerd voor de filmfestivals van Toronto en Venetië en was de officiële Belgische inzending voor de Oscars van 2018.

“Façades” gaat over een vrouw die onverwacht op een kantelpunt in haar leven komt te staan. De regie is van Nathalie Basteyns en Kaat Beels, die eerder samen de succesreeksen “Beau Séjour” (2016) en “Clan” (2012) draaiden. De hoofdrollen in Façades zijn voor Natali Broods, Johan Leysen en Theo Maassen.