Trebel riskeert drie speeldagen schorsing, geen straf voor Dendoncker

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag drie speeldagen schorsing en een boete van 800 euro gevorderd als minnelijke schikking voor Adrien Trebel. Voor zijn ploeggenoot bij Anderlecht Leander Dendoncker vraagt het Bondsparket geen bijkomende straf.

RSC Anderlecht sloot de reguliere competitie af met een 2-1 overwinning tegen Antwerp. Paars-wit maakte het zichzelf in de afscheidsmatch van aftredend voorzitter Roger Vanden Stock wel erg moeilijk. De landskampioen beëindigde de partij met negen veldspelers.

Tien minuten voor het eindsignaal ging Trebel met gestrekt been en studs vooruit in op Stallone Limbombe, die vol op het scheenbeen werd geraakt. Trebel kreeg de rode kaart onder de neus geduwd. De drieste tackle kan hem nu ook nog eens drie speeldagen schorsing opleveren. Indien Anderlecht dat schikkingsvoorstel aanvaardt, mist de middenvelder de eerste drie wedstrijden van play-off 1. Maandagnamiddag (15u00) maakt de Pro League bekend wie de tegenstanders zijn in die duels.

Leander Dendoncker werd al in de derde minuut met rood van het veld gestuurd door scheidsrechter Nicolas Laforge. Na een verkeerde balcontrole verloor de Rode Duivel het leer aan Limbombe. Die laatste liet zich na licht contact met Dendoncker vallen, waarop de Anderlechtse verdediger mocht gaan douchen. Het Bondsparket vond die uitsluiting op zich voldoende en vraagt geen bijkomende straf.