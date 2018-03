Merkel ziet “veel werk” voor coalitie van nieuwe Duitse regering

De Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) is optimistisch over het succes van de nieuwe coalitieregering. “Een grote hoeveelheid werk wacht ons”, zei ze op een persconferentie. “Ik ben optimistisch dat het een succes zal worden.”

De bondskanselier deed haar uitspraken voor ze het 177 pagina’s tellende coalitieverdrag zal tekenen met de leiders van de andere twee partijen, zusterpartij CSU en de sociaaldemocraten van de SPD. Merkel, Horst Seehofer (CSU) en waarnemend voorzitter van de SPD Olaf Scholz tekenen het verdrag om 14 uur in Berlijn.

Volgens Merkel is iedereen het eens om het nodige werk te verrichten. Ze zei ook dat nieuwe uitdagingen zijn opgedoken, zoals de aangekondigde invoerheffingen op staal en aluminium door de Amerikaanse president Donald Trump.

Scholz, toekomstig minister van Financiën, zei dat hij de zogeheten grote coalitie niet als een “liefdeshuwelijk” beschouwt. Ondanks de moeilijke regeringsvorming, is er wel een stevige basis, oordeelde hij.

“De vierde grote coalitie in Duitsland is nu niet van bij het begin gestart als een liefdeshuwelijk”, aldus Scholz. CDU/CSU en de SPD zijn en blijven “volkomen andere partijen”, maar zijn dan weer wel in staat om “constructief met elkaar samen te werken en fatsoenlijk te regeren”.

De SPD wil regeren om voor meer sociale gerechtigheid te zorgen in Duitsland, aldus nog Scholz.