Dennis Black Magic vliegt donderdag weer achter de tralies maar wil zelf gevangenis kiezen

Omdat hij niet in aanmerking komt om zijn straf thuis uit te zitten met een enkelband, moet de 43-jarige Dennis Burkas (Dennis Black Magic) zich donderdag aanbieden aan de gevangenis van Hasselt. Maar dat weigert hij. “Ik wil mijn straf in Beveren uitzitten, naar Hasselt ga ik niet”, heeft hij via zijn advocaat laten weten aan het gevangeniswezen.

“Beste vrienden, hoe breng je slecht nieuws over? Gewoon zoals het is: nu donderdag 15 maart 2018 om 14 uur zal ik me moeten aanbieden aan de gevangenis om een straf van 18 maanden uit te zitten...”, schrijft Burkas maandagochtend op Facebook.

De correctionele rechtbank van Oudenaarde heeft Dennis ‘Black Magic’ Burkas, die beschuldigd werd van zedenfeiten met twee minderjarige meisjes, op 7 september van vorig jaar veroordeeld tot 18 maanden cel.

Het openbaar ministerie had voor de correctionele rechtbank van Oudenaarde twee jaar cel gevorderd omdat de beklaagde in 2014 vanuit de gevangenis twee minderjarige meisjes van 14 en 15 zou benaderd hebben en aangezet hebben tot ontucht. Dat zou hij gedaan hebben via een vals Facebookprofiel.

Hij is dan ook veroordeeld voor ontucht met minderjarigen, zo lezen we in het vonnis, met bedrieglijk opzet en valse naamdracht. En, hij valt in wettelijke herhaling.

Zelf ontkent hij dat hij ontucht heeft gepleegd en omdat hij weigert schuld te bekennen, komt hij niet in aanmerking om zijn straf niet thuis met een enkelband uit te zitten.

En dus moet hij, zoals de procureur vordert, zich aanbieden aan de gevangenis van Hasselt om daar zijn straf uit te zitten.

Maar Burkas stelt zijn eisen. “Ik ga niet naar Hasselt omdat ik daar niet veilig ben omwille van een nog openstaande rekening van de cipiers daar. Ik moet anderhalf jaar onschuldig in de cel gaan zitten, dan wil ik dat op een veilige manier doen”, zegt hij.

Gevangenis dichtst bij huis

Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen zegt dat de keuze van de gevangenis waar een veroordeelde zich moet aanmelden, bewust gekozen is. “Het parket duidt het arresthuis aan dat het dichtst mogelijk is gelegen bij de woon- of verblijfplaats van de veroordeelde.”

In dit geval woont Dennis Black Magic in Limburg, dus ligt Hasselt het meest voor de hand.

Het gebeurt volgens het Gevangeniswezen vaker dat gedetineerden liever naar een andere gevangenis gaan. Maar de gedetineerde kan zich niet zo maar eender waar gaan aanbieden. Zo werkt het niet.

“Als een veroordeelde zegt dat hij zich wil aanbieden in Beveren, zal hij daar geweigerd worden. Beveren is een strafhuis. Daar is zelfs geen plaats op dit ogenblik. En bovendien worden daar enkel gedetineerden opgenomen die door de Directie Detentiebeheer worden aangeduid.”

Onthaalgesprek

“Als iemand liever naar een andere gevangenis gaat dan deze dewelke op het gevangenisbriefje (officieel document waarop identiteit, veroordeling en gevangenis waar hij straf moet uitzitten) staat, kan hij of zijn advocaat dat via het parket vragen. In het andere geval gaat hij naar de gevangenis waar hij zich moet aanbieden en waar hij binnen de 24 uur een onthaalgesprek heeft met de directeur. In dat gesprek kan hij dan aangeven dat hij liever naar een andere gevangenis wil en om welke reden.”

In de meeste gevallen wordt daar, in de mate van het mogelijke, rekening mee gehouden.

Wie zich op een bepaalde dag moet aanbieden maar de uitnodiging negeert, kan door de politie worden opgespoord en opgepakt.