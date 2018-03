Sterspeler ploeg Lukaku scoort briljante goal, maar coach en spelers klagen over "onbestaande" videoref

Lazio kwam zondag niet verder dan een 2-2 gelijkspel op het veld van Cagliari. De Biancocelesti scoorden hun tweede doelpunt pas in de extra tijd via topscorer Ciro Immobile. De Italiaan scoorde zijn 24e goal van het seizoen echter wel met een briljant hakje. Na afloop klonk wel een klaagzang van Lazio-coach Simone Inzaghi over de videoref.

Terwijl Cagliari wel een penalty kreeg, werd Lazio er eentje ontnomen door scheidsrechter Marco Guida. Die vond een duidelijke fout op Immobile in de zestien niet voldoende voor een elfmeter.

Inzaghi had dus reden tot klagen en gooide al zijn frustraties in één keer op tafel. "Het hele seizoen lang worden we teruggefloten, maar we proberen positief te denken", aldus de ex-spits van Lazio. "Guida zei me dat hij het incident gezien had en verzekerde me dat het geen penalty was. Ik weet niet wat de videoarbitrage hem heeft verteld, net als dat ik niet weet wat ze vorige week tegen Juventus zeiden. Onze positie in de stand zou anders zijn als je de penalty's tegen Juventus, Torino en Genoa bij elkaar optelt."

"Ze checken niets via videoarbitrage bij ons, want het zijn zo'n overduidelijke penalty's dat ze die dan wel moeten geven", steunde middenvelder Marco Parolo zijn coach, net als Immobile. "Waar ik het meest kwaad van word, is dat videoarbitrage niet lijkt te bestaan voor ons. Scheidsrechters vragen er bij ons niet eens om. Het was een van de meest duidelijke penalty's die ik heb gezien."