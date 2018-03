Flop van de week: analist vindt speler onzichtbaar tijdens wedstrijd… maar die zat niet eens in de kern

Na elke voetbalmatch is er natuurlijk veel om over na te kaarten. Welke ploeg had de beste tactiek, wie was de uitblinker en wie stelde teleur? Dat was ook het geval in Frankrijk, na de Ligue 1-wedstrijd tussen Toulouse en Marseille (1-2). Analist Pierre Ménès vond dat Toulouse-middenvelder Ibrahim Sangaré een teleurstellende wedstrijd speelde en benoemde hem als één van de drie “flops van de match”. Enig probleem: de Ivoriaan zat niet eens in de kern voor de wedstrijd.

Na elke Ligue 1-wedstrijd mag het analistenpanel op Canal + zijn mening geven over de tops en flops van de match. Toen Pierre Ménès aan de beurt was, vond hij Marseille-spits Valère Germain en Toulouse-spelers Issa Diop en Ibrahim Sangaré een flauwe match spelen. Vreemd, want Ibrahim Sangaré zat niet eens in de kern bij Toulouse…

Dat leidde natuurlijk tot algemene hilariteit in de studio, toen de commentators van de wedstrijd hem op zijn foutje wezen. “Zie je wel dat hij onzichtbaar was”, kon Ménès na afloop wel lachen met zijn foutje. “Twee redenen: hij stond op mijn blad, en ik ben super ziek. Maar we hebben toch eens goed gelachen!”