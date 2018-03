Slecht nieuws voor wie bang is van spinnen: de huisspinnen zijn terug

Het is weer zover: de grijze huisspinnen zijn terug. Maar geraak zeker niet in paniek. Het is heel normaal voor deze tijd van het jaar, dat er steeds meer achtpotige bewoners tevoorschijn kruipen, zo zegt Natuurpunt.

Wie aan het hoogseizoen voor spinnen denkt, denkt voornamelijk aan de herfst. Dan is het immers paartijd. In die periode kruipen de mannetjes uit hun schuilplaatsen om een partner te veroveren, waardoor we steeds meer van zulke insecten zien. Maar voor huisspinnen is er ook sprake van een tweede vlaag: in maart, wanneer het warmer wordt, duiken ze opnieuw opvallend vaker op.

Het gaat vooral om de grijze huisspinnen, zo laat Natuurpunt weten. Die insectensoort leeft immers langer dan een jaar, waardoor ze de winter kunnen overbruggen. Nu de temperaturen stilaan stijgen, kruipen de huisspinnen opnieuw tevoorschijn, om verder te kunnen gaan met hun leven na hun winterrust. De huisspinnen zullen nu opnieuw overal in de huizen aan de slag gaan om een web te maken.

Wat te doen?

Maar nu er steeds meer spinnen te vinden zijn, raken heel wat mensen in paniek. Onterecht, zo zegt Natuurpunt. “Maar de stakkers hebben hun uiterlijk niet mee.” Liever voorkomen dan genezen? Dan kan je één van deze tips gebruiken:

1. Goed kuisen - Er bestaat geen sopje tegen spinnen, maar hoe schoner je huis, hoe minder verloren hoekjes waarin spinnen zich kunnen nestelen. Doordat er schoonmaakmiddel achterblijft creëer je een plekje waar de spin zich niet thuisvoelt. Zij hebben liever veel stof.

2. Buitenzetten met glas en papier - Spinnen doodslaan hoeft niet. Een tip van Natuurpunt: “Als je ze echt kwijt wil, doe je er goed aan om ze op te vangen in een glas met kartonnetje eronder en vrij te laten.”

3. Leef ermee samen - Wist je dat spinnen heel nuttig zijn voor het ecosysteem van je huis? Zij eten immers heel wat andere insecten op. Er zouden er ook nooit “te veel” in huis zijn, want dan eten de spinnen elkaar gewoon op.