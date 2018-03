Waalse derby opent Play-Off 1, Anderlecht-Club en Antwerpse derby op speeldag drie: de play-offs 2018

De reguliere competitie werd zondag afgesloten en vanmiddag werd al meteen de kalender voor de play-offs in de Jupiler Pro League bekendgemaakt. De play-offs worden op gang getrapt op 30 maart, met meteen de geladen Waalse derby tussen Standard en Charleroi. Anderlecht-Club Brugge wordt op 15 april op de derde speeldag gespeeld, dan staat in Play-Off 2B ook de Antwerpse derby Antwerp-Beerschot Wilrijk gepland. Dat bleek maandag bij de kalendervoorstelling in het Belgian Football Center in Tubeke.

PLAY-OFF 1

De eerste speeldag van Play-Off 1 wordt gespeeld in het weekend van 30 maart en de laatste speeldag valt in het weekend van 18 mei. Bij elke wedstrijd van Play-Off 1 zal er een videoref aanwezig zijn.

Play-Off 1 opent op vrijdag 30 maart (20u30) met de geladen Waalse derby tussen Standard en Charleroi. Op Paaszondag (18u) ontvangt Anderlecht AA Gent en op Paasmaandag (18u) staat Club Brugge tegen Racing Genk op het menu.

Speeldag 1:

Standard - Charleroi (30/03)

Anderlecht - AA Gent (1/04)

Club Brugge - RC Genk (2/04)

Speeldag 2:

Charleroi - RSCA (6/04)

RC Genk - Standard (7/04)

AA Gent- Club Brugge (8/04)

Speeldag 3:

Charleroi - RC Genk (13/04)

Standard - AA Gent (14/04)

Anderlecht - Club Brugge (15/04)

Huidige stand:

(ploegen met een + hebben een half punt extra gekregen na de halvering van de punten)

1. Club Brugge - 34 punten +

2. Anderlecht - 28 punten +

3. Charleroi - 26 punten +

4. AA Gent - 25 punten

5. Racing Genk - 22 punten

6. Standard - 22 punten

Bekijk onderaan de volledige kalender met de exacte uren!

PLAY-OFF 2

De finale van Play-off 2 wordt op 23 mei gespeeld. De wedstrijd voor een Europa League-ticket (4e PO1 - winnaar PO2) is op 27 mei.

De samenstelling van de groepen in Play-off 2 was eerder al bekend. In groep A nemen Kortrijk, Zulte Waregem, Waasland-Beveren, Moeskroen, Lierse en OH Leuven het tegen elkaar op. In groep B is de aanwezigheid van Antwerp en Beerschot Wilrijk opvallend. Een eerste Antwerpse derby in dertien jaar is zo een zekerheid. Verder bestaat de tweede groep uit STVV, Oostende, Lokeren en Eupen.

De eerste meest in het oog springende wedstrijd is de Antwerpse derby in 2B: Antwerp ontvangt op de derde speeldag de buren van Beerschot Wilrijk.

Speeldag 1:

Kortrijk - Waasland -Beveren (30/03)

Lierse -Moeskroen (31/03)

Zulte Waregem - OHL (1/04)

Lokeren-STVV (31/03)

Eupen- Beerschot (31/03)

Antwerp - KV Oostende (2/04)

Speeldag 2:

Beerschot Wilrijk - Lokeren (7/04)

KV Oostende - Eupen (7/04)

OHL - Lierse (7/04)

STVV - Antwerp (7/04)

Moeskroen - KVK (8/04)

Waasland - Beveren - Zulte Waregem (8/04)

Speeldag 3:

Zulte Waregem - Moeskroen (14/04)

Lierse - KVK (14/04)

Lokeren - Eupen (14/04)

Waasland-Beveren - OHL (14/04)

Antwerp - Beerschot Wilrijk (15/04)

KV Oostende - STVV (15/04)

Play-Off 2A:

KV Kortrijk

Zulte Waregem

Waasland-Beveren

Excel Moeskroen

OH Leuven

Lierse

Play-Off 2 B:

Antwerp

Sint-Truiden

KV Oostende

Sporting Lokeren

Eupen

Beerschot Wilrijk

Bekijk hier de volledige kalender van Play-Off 1: