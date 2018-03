Politie roept slachtoffers Gentse voyeur op om zo snel mogelijk een klacht in te dienen

Gent - Het wordt volgens experts geen gemakkelijke klus om de voyeur van Gent te ontmaskeren. Toch raadt de politie iedereen aan die gefilmd is of die denkt gefilmd te zijn in de douches of toiletten van de Gentse hogeschool HoGent om een klacht in te dienen bij de politie. Het proces-verbaal zal dan overgemaakt worden aan het parket.

De politie kreeg al verschillende klachten en ontdekte maandagochtend nog dat de voyeur verschillende beelden heeft gewist. Hij weet intussen dat de politie hem op de hielen zit.

Waar moet ik klacht indienen?

Ook al weet je niet zeker of je op de beelden staat, dien een klacht in als je soms de douches of toiletten van HoGent gebruikte en je denkt dat je misschien gefilmd bent, zegt de Gentse politie. Ook al zijn de meeste beelden intussen gewist, de kans bestaat dat ze vroeg of laat toch weer ergens zullen opduiken. Een klacht indienen kan bij de lokale politie of de Privacycommissie - en liefst bij allebei. Dat zegt de woordvoerster van staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld).

Welke feiten vallen onder voyeurisme?

De wet is duidelijk: Iemand observeren en een beeld- of geluidsopname maken zonder de toestemming van die persoon of buiten zijn of haar medeweten. Terwijl hij of zij doucht en ontbloot is of een expliciete seksuele daad stelt.

Hoe laat ik beelden verwijderen waar ik op sta?

Om beelden te laten verwijderen door computerpeurders van de federale politie, moet u sowieso eerst een klacht indienen. Dat kan dan nog enkele dagen duren, maar meestal gaat het snel. “Met de nieuwe Europese privacywetgeving zal dat binnenkort veel sneller kunnen”, zegt staatssecretaris De Backer.

Welke straf riskeert die voyeur?

De wet die het mogelijk maakt om iemand die stiekem beelden maakt en die online zet te bestraffen, bestaat nog maar sinds februari 2016. Vandaag kunnen overtreders veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar als de slachtoffers meerderjarig zijn. Zijn ze minderjarig, maar ouder dan 16 - wat mogelijk het geval is in Gent - dan riskeert de voyeur 5 tot 10 jaar. Bij nog jongere slachtoffers loopt de celstraf op tot 10 tot 15 jaar.

Oude beelden, van voor 2016, die nu opduiken kunnen niet bestraft worden volgens de nieuwe wet.

En wat met het verspreiden van die beelden?

Artikel 371/1 van het Strafwetboek stelt het verspreiden van naaktbeelden strafbaar. Concreet kan iedereen die een geluids- of beeldopname (foto-, film- en video-opnamen of opnamen met een ander middel) van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt zonder diens toestemming of buiten diens medeweten toont, gestraft worden met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar. Met die wet pakt men vooral de sekswrekers aan, mensen die in betere tijdens beelden maakten van een stoeipartij met hun partner maar die de beelden, eens de relatie voorbij is, verspreiden om wraak te nemen.