Honderden scholieren geëvacueerd na zware brand op werf vlakbij school

Jette / Brussel - In de Brusselse gemeente Jette is maandagmiddag een school met in totaal 1.600 leerlingen een tijdlang ontruimd. Dat gebeurde nadat er in de buurt van de school brand was uitgebroken.

Maandagmiddag omstreeks 15 uur was in de buurt brand uitgebroken in een oude garage. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Eén brandweerman raakte gewond bij de bluswerken. De naburige Sint-Michielsschool werd een tijdje ontruimd uit voorzorg. De 1.600 leerlingen werden tijdelijk in een kerk opgevangen.