ZIEN: pasgeboren pinguïnskuiken kruipt uit zijn ei

Het personeel van de Amerikaanse Oregon Zoo was erg in de wolken vrijdag. De medewerkers verwelkomden namelijk een nieuw pinguïnskuiken.

Nadat het kuiken 40 dagen in het ei had gezeten, was het vrijdag tijd om er uit te kruipen. Het diertje is de nieuwste aanwinst van de Humboldtpinguïn kolonie, een diersoort die met uitsterven bedreigd is. Door het fokprogramma van de Oregon Zoo probeert het personeel het uitsterven te voorkomen.

Wie nieuwsgierig is naar de naam van het kuiken moet nog even geduld hebben. Het personeel zal de pinguïn pas een naam geven als ze het geslacht weten, en daarop is het nog een paar weken wachten. Na drie maanden is het diertje volgroeid en moet het ook al kunnen zwemmen.