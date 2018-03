Verraden door zijn in beslag genomen schoen: jonge vandaal krijgt boete van 200 euro

Brugge - De jonge vandaal die in oktober 13 auto’s beschadigde in het centrum van Brugge krijgt daarvoor een boete van 200 euro. Onder de slachtoffers was ook de vrouw van burgemeester Renaat Landuyt. Maar die stelde zich geen burgerlijke partij.

T.D. (26) uit Brugge stapte die vrijdagnacht terug naar huis na een avondje op café. Hij was dronken en vond er in de Ridderstraat niets beters op dan de spiegels van zo’n dertien geparkeerde wagens af te stampen. Onder de wagens was ook die van de vrouw van burgemeester Renaat Landuyt. De twintiger werd nu vervolgd en moest zich gistermorgen in de Brugse politierechtbank verantwoorden. Onder andere voor openbare dronkenschap. “Hij heeft een probleem en wil geholpen worden”, zegt zijn advocaat Stijn Leliaert. “Daar heeft hij misschien wel een zetje voor nodig.”

Schoen in beslag

De jonge vandaal kon aan de hand van zijn voetafdruk geïdentificeerd worden. Hij stapte namelijk ook over bepaalde wagens heen. Daardoor liet hij een afdruk achter. De politie nam zijn schoen in beslag om die te vergelijken. Daaruit bleek dat de jongeman wel degelijk de dader was.

Iets wat in de rechtbank ook niet betwist werd. De twintiger zelf was echter niet van de partij. Hij zit in Australië om er van zijn alcoholprobleem af te geraken. “Hij trekt er begeleid rond en werkt er ook om die reist te kunnen betalen”, aldus meester Leliaert. “Zo moet hij er wat volwassenheid kweken.”

De meeste slachtoffers werden nog niet vergoed, maar er was er maar één die zich ook effectief burgerlijke partij stelde. De politierechter kende daar een schadevergoeding van ongeveer 1.200 euro toe. Opvallend: zijn schoen werd ook verbeurd verklaard.