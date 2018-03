Weg met privacy: met deze ‘slimme brillen’ zien agenten meteen wie je bent en wat je doet

Het lijkt een scène geplukt uit een film van de futuristische James Bond, maar het is de realiteit. In China gebruiken agenten slimme brillen met gezichtsherkenning om eventuele bedreigingen te ontdekken.

Het concept is eenvoudig: een agent zet zo’n slimme bril op en kijkt naar de mensen die passeren. Het gadget zal de gezichten herkennen en scannen. Daarna worden onmiddellijk alle persoonlijke gegevens getoond zoals naam, afkomst, geslacht en adres. En dat is nog maar het begin, want op termijn zal de bril ook internetgeschiedenis en reacties op sociale media tonen.

Naast de brillen willen de Chinezen ook alle bestaande camera’s uitrusten met gezichtsherkenning.