Levenloos lichaam in water blijkt “levensechte” sekspop: “Zo een uit de erotiekbranche, een hele echte”

De hulpdiensten in het Nederlandse Groningen rukten zondag massaal uit nadat er een melding binnenkwam van een lichaam in een kanaal. Het bleek echter vals alarm: het vermeende stoffelijk overschot was een “levensechte” sekspop.

De politie kreeg rond 15.45 een melding over een lichaam in het water bij de Paddepoelsterweg. Een voorbijganger had het ‘slachtoffer’ roerloos zien drijven. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.

In eerste instantie dacht de politie dat het inderdaad om een levenloos lichaam ging, vertelt een politiewoordvoerder aan de regionale omroep RTV Noord. “Ook omdat we in de buurt een stapeltje kleren hadden aangetroffen.” Na nader onderzoek bleek het allemaal mee te vallen: het ging om een “levensechte” pop. “Zo een uit de erotiekbranche, een hele echte. Geen opblaaspop.”