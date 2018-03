Klein foutje van de Canadezen bij ontvangst van de koning: was het nu België of Duitsland?

Koning Filip en koningin Mathilde brengen dezer dagen een staatsbezoek aan Canada. Normaliter gaat zo’n officiële reis gepaard met bijzonder gedetailleerde voorbereidingen, maar ditmaal is er blijkbaar toch iets fout gelopen: de Canadese gouverneur-generaal Julie Payette heette ons vorstenpaar welkom in het Duits en het Frans, maar niet in het Nederlands. En toen de Canadezen de boom aanwezen die koningin Fabiola in 1977 plantte, bleek dat te gebeuren met een Duits vlaggetje...

Verwisselt ze Duits met Nederlands? Canadese gouverneur-generaal @GGJuliePayette heet “König” en “Königin” “willkommen in Canada”. Daarna ook “bienvenue” in Frans. Geen “welkom” in Nederlands. #BelCan2018 pic.twitter.com/g1AoBAXnYE — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) 12 maart 2018

De koning en de koningin werden maandagochtend, daags na hun aankomst in Ottawa, plechtig ontvangen door gouverneur-generaal Julie Payette. Nadien plantten ze zoals de traditie het wil een boom aan Rideau Hall, de officiële residentie van Payette. Zij is als gouverneur-generaal van Canada de vertegenwoordiger van de Britse Queen, die het staatshoofd van Canada is.

Oeps, foutje. Canadezen signaleren boom die koningin Fabiola in 1977 heeft geplant in Ottawa tijdens eerste Belgisch staatsbezoek met Duits(!) vlagje. Nadat Belgische media hen daar attent op maken, grijpen ze in. #BelCan2018 pic.twitter.com/pSPIqZMzaJ — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) 12 maart 2018

De koning en koningin arriveerden in een open paardenkoets aan Rideau Hall, begeleid door enkele leden van de Royal Canadian Mountain Police (’mounties’) in hun traditionele rode uniform. Na de inspectie van de Canadese troepen, met ceremoniële kanonschoten op de achtergrond, benadrukte koning Filip zijn dankbaarheid voor de rol van Canada tijdens de twee wereldoorlogen.

Kwinkslag van de koning

“We zijn hier om het verleden te vieren, om dank u te zeggen en dankbaar te zijn voor wat de Canadese soldaten gedaan hebben”, aldus de koning. “We hebben onze vrijheid te danken aan de soldaten die honderd jaar geleden naar ons land gekomen zijn met de Eerste Wereldoorlog, en (later) natuurlijk ook met de Tweede Wereldoorlog.” België vergeet die inspanning niet, klonk het.

De koning sloot zijn toespraak af met een kwinkslag gericht aan Payette, een voormalige astronaute. “Je weet het misschien niet, maar ik heb een speciaal gevoel voor de ruimte. Ik hou van de ruimte en vliegen.”

Het bezoek aan Rideau Hall werd afgesloten met het ceremoniële planten van een suikeresdoorn, de boom waarvan het blad het nationale symbool van Canada is. De boom is slechts een tiental meter verwijderd van de twee suikeresdoornen die koning Boudewijn en koningin Fabiola bij het vorige Belgische staatsbezoek in 1977 geplant hadden.