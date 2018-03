Vier meisjes van Brugse ‘Zehbi’s’ voor jeugdrechter

Brugge - Enkele maanden na de start van het onderzoek naar de Zehbi’s in Brugge is het nu afgerond. Het parket heeft voor vier meisjes de jeugdrechter gevorderd. Zij worden verdacht van slagen en verwondingen, belaging en mogelijk ook bendevorming.

De Zehbi’s beroerden eind oktober de gemoederen in Brugge en omstreken. Het ging om meisjes van amper veertien, vijftien en zestien jaar die zichzelf zo noemden en de stationsbuurt onveilig maakten. Ze filmden hoe ze leeftijdgenoten in elkaar sloegen. Die beelden werden vaak ook op sociale media verspreid.

De meisjesbende zorgde voor een paniekgolf bij heel wat Brugse scholieren. Zij meden het station uit schrik om het volgende slachtoffer van de meisjes te worden. Eén meisje werd bovendien bijna op de sporen geduwd. Verschillende ouders dienden al klacht tegen de tieners in.

Toen de zaak heel wat media-aandacht kreeg werden verschillende meisjes ondervraagd. De leidster van de bende werd tijdelijk in een halfopen jeugdinstelling geplaatst. Drie andere meisjes kregen tijdelijke voorwaarden van de jeugdrechter.

Ondertussen is het onderzoek helemaal afgerond. “De jeugdrechter werd voor vier meisjes gevorderd”, klinkt het bij het Brugse parket. “Ze worden beschuldigd van slagen en verwondingen, belaging en eventueel bendevorming.”

Wanneer de vier zich voor precies voor de jeugdrechter zullen moeten verantwoorden is nog niet zeker. Het gaat hoe dan ook om een zitting achter gesloten deuren. De jeugdrechter beschikt over een ruim arsenaal aan straffen. Zo kan hij hen een berisping of huisarrest geven. Maar de tieners kunnen ook een soort werkstraf krijgen of in uitzonderlijke gevallen zelfs bij een pleeggezin of in een instelling geplaatst worden.