Manchester United-icoon bergt voetbalschoenen binnenkort op

De Brit droeg het shirt van de Engelse topclub al in 463 wedstrijden en won onder meer vijf keer de landstitel, de Champions League (in 2008) en de Europa League (2017). Dit seizoen komt hij nog amper voor in de plannen van José Mourinho. Hij scoorde zeventien keer voor The Red Devils.

Carrick wordt volgend seizoen in principe opgenomen in de trainersstaf van ManU. “De gesprekken zijn gaande. Het gaat de goede kant op maar er ligt nog niets vast”, vertelde de 34-voudig international.

Carrick debuteerde in de Premier League in het seizoen 1999-2000 voor West Ham. Hij droeg ook twee seizoenen het shirt van Tottenham (2004-2006).

Q: Jose said it's going to be your last season as a player?@Carras16: "Yes. There comes a time when, as much as you like or don't like it, your body tells you it's time to stop playing. It's something you have to accept." #MUFC