Populaire badplaats geteisterd door moord en bendegeweld: “Maar de toeristen weten van niks”

Spectaculaire witte stranden en een helderblauwe zee. Op het eerste gezicht is Cancun, in Mexico, een paradijs op aarde. Maar niets is minder waar tegenwoordig. Een brutale en groeiende golf aan criminaliteit heeft de toeristische hotspot in z’n grip. Zonder censuur dreigt de plaats achter te blijven als een spookstad.

In Mexico heeft georganiseerde misdaad vorig jaar net geen 19.000 doden veroorzaakt.

De situatie in de toeristische badplaats Cancun, in de Mexicaanse staat Quintana Roo, is zelfs zo erg dat het aantal moorden er vorig jaar verdubbeld is. In de eerste helft van dat jaar vonden er maar liefst 169 moorden plaats.

Ongebreidelde angst

De meeste moorden blijven onopgelost, vaak wordt er helemaal niemand gearresteerd. Ook afpersing is er schering en inslag, de drugshandel bloeit. En daardoor heerst er ongebreidelde angst.

De situatie is er intussen zo nijpend dat de toeristische sector, goed voor miljarden dollars aan inkomen, er bedreigd wordt. Om te onderzoeken wat er precies aan de hand is, trok de Britse journalist Krishnan Guru-Murthy naar Mexico voor het SBS-programma Dateline.

“Dit is het grootste strand van Cancun, met een van de mooiste uitzichten ter wereld. Maar wij zijn de enige mensen hier”, zegt Guru-Murthy.

Foto: AFP

“Toeristen weten niks”

Niet veel later, vlak voor zonsondergang, stond de journalist in het midden van een crime scene. Een man was er aangevallen door vier anderen, die hem neerschoten. Hij stierf later in het ziekenhuis. En dat op een van de veiligste plaatsen in de buurt…

Politie was er nadien amper te zien. “Het is alsof de politie niet wil dat iemand iets merkt”, aldus de journalist. “Er wordt zo weinig mogelijk ophef gemaakt. Toeristen zijn zich zelfs niet bewust van de gruwelijke feiten die zich enkele meters verderop hebben afgespeeld.”

Hoewel het de derde schietpartij op het strand van Cancun dit jaar was, zullen toeristen er amper informatie over vinden op het internet. En daar hebben plaatselijke politici een goede reden voor…

Wegblijven

“Wij hebben te horen gekregen dat de politici de pers hier onder druk zetten om geweld in deze regio niet te melden”, klinkt het. “Als de journalisten dat wel zouden doen, zouden de toeristen wegblijven. Het zou een economische ramp zijn. Niet alleen voor Cancun, maar voor heel Mexico.”

Er wordt nu gevreesd dat Cancun hetzelfde lot zal ondergaan als Acapulco, dat ooit de beroemdste badplaats ter wereld was. Tot ook die plek geplaagd werd door extreem geweld. Nu patrouilleren gewapende agenten er dagelijks op de straten en op de stranden. Buitenlandse toeristen zijn er amper nog te zien. Het is er simpelweg te gevaarlijk.