Pornoster biedt aan om zwijggeld terug te betalen (maar dat is toch slecht nieuws voor Trump)

Stormy Daniels, de pornoster die naar verluidt een affaire had met de Amerikaanse president Donald Trump, heeft aangeboden om de 130.000 dollar (ongeveer 105.000 euro) zwijggeld die ze kreeg van diens advocaat Michael Cohen terug te betalen. In ruil wil de vrouw onder de overeenkomst uit die ze in oktober 2016 afsloot.

Daniels (echte naam: Stephanie Clifford) heeft Cohen in een brief tot dinsdag gegeven om te antwoorden op het aanbod. Ze laat weten het geld vrijdag al te kunnen overschrijven “naar een bankrekening naar keuze van de president”. In ruil wil Daniels garanties dat het team van president Trump geen actie onderneemt om de televisie-interviews die ze wil geven te verijdelen. Daniels en haar advocaten proberen al een hele week onder wat ze een “zwijgovereenkomst” noemen uit te komen, zodat ze haar verhaal kan vertellen. Zo zou ze al een interview hebben gegeven aan het bekende nieuwsmagazine ‘60 Minutes’, maar is het voor de uitzending wachten op juridische duidelijkheid.

Cohen dwong eerder deze week (in een geheime procedure) al een tijdelijk omgangsverbod voor Daniels af, zodat ze wettelijk gebonden is aan bepaalde voorwaarden in deze affaire. Als reactie startte Daniels een rechtszaak op om de overeenkomst die ze in oktober 2016 sloot ongeldig te laten verklaren.

De sappige details van de affaire van Trump met Daniels, en het daarbij horende juridische straatgevecht tussen hun advocaten, zijn een extra zorg voor het Witte Huis dat ook nog steeds onder vuur ligt in verband met de wapenwetgeving en de handelsoorlog met de Europese Unie.

