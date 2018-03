Club Brugge kan eerste wedstrijd in prestigieuze Viareggio Cup niet winnen na tegengoal in extra tijd

Club Brugge heeft maandag in zijn openingswedstrijd van het internationale beloftentoernooi Viareggio Cup 2-2 gelijkgespeeld tegen het Italiaanse Sassuolo. Jasper Van Oudenhoveet (19.) en Loïs Openda (55.) scoorden voor de Bruggelingen, die samen met de Italiaanse clubs Sassuolo en Spezia en met het Nigeriaanse Abuja in groep 2 uitkomen.

In een wedstrijd getekend door een rode kaart bij elk team, wisten de Italianen in de laatste minuten nog een puntje uit de brand te slepen. Via een aansluitingstreffer in de 62e minuut en een gelijkmaker vanop de stip in de 91e minuut kwam er een domper op de Brugse feestvreugde.

Woensdag speelt Club tegen Abuja en zaterdag is Spezia aan de beurt. De tien groepswinnaars en de zes tweede bestes mogen door naar de 1/8e finales.

Brugge schopte het vorig jaar nog tot de halve finale van het prestigieuze beloftentoernooi, dat intussen aan zijn 70e editie toe is. Anderlecht, toen nog met Frank Acheampong, Chancel Mbemba, Leander Dendoncker en Michaël Heylen in zijn rangen, stuntte in 2013 door in de finale van AC Milan te winnen.