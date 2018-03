Clubs reageren op loting voor play-offs: “Anderlecht moet minstens zeven op negen halen bij de start”

Anderlecht dicht zichzelf nog 50 procent kans toe om via play-off 1 een 35e landstitel te pakken. Dat heeft algemeen manager Herman Van Holsbeeck maandag gezegd na de kalendervoorstelling van de play-offs.

Bekijk hier de integrale kalender van Play-off 1 en Play-off 2.

“Anderlecht zijnde kan je moeilijk zeggen dat je niet voor de titel gaat”, zei Van Holsbeeck maandagnamiddag in het Belgian Football Center in Tubeke. “We staan op de tweede plaats en door de halvering van de punten kom je op zes punten van Club Brugge. We hebben het geluk dat de kalender in de eerste drie matchen ons twee thuiswedstrijden hebben gegund. Daarna zullen we weten of onze titelambities gegrond zijn. We beginnen de competitie thuis tegen AA Gent, dan spelen we op verplaatsing bij Charleroi en vervolgens ontvangen we thuis Club Brugge. In die drie matchen moeten we minimum zeven punten halen. En als het kan – om nog wat punten terug te pakken op Club Brugge – moet je negen op negen halen. Dus ik denk dat de start van de play-offs cruciaal zal zijn voor Anderlecht.”

“We beginnen aan de play-offs met een achterstand van zes punten, dat is veel. Anderlecht heeft geen foutenmarge meer. We moeten onze thuismatchen minstens winnen en dan ook op verplaatsing nog wat zeges pakken om Club Brugge nog het vuur aan de schenen te leggen”, laat de Anderlechtmanager optekenen. Van Holsbeeck is tevreden dat alle grote clubs vertegenwoordigd zijn in play-off 1. “Het zijn allemaal topaffiches. Dat is goed voor de uitstraling van onze competitie. Diegene die een goede start maakt, kan zichzelf misschien verrassen.”

“We hebben met Anderlecht al vaak op kop gestaan bij de start van de play-offs en door de halvering van de punten en een moeilijke start kan je voorsprong in een paar weken van twaalf naar twee punten slinken. Ik weet uit ondervinding dat dit een invloed heeft op de moraal binnen de club. Maar ik veronderstel dat men bij Club Brugge ook wel wat ervaring heeft opgebouwd. Maar in de play-offs kan alles.”

Anderlecht: “We hebben nog 50 procent kans op de titel”

“Anderlecht is klaar voor de play-offs, zoals we dat elk jaar zijn. Ondanks dat we volgens velen de grootste crisis in 20 jaar hebben gekend, staan we toch tweede en doen we nog steeds mee voor de titel”, aldus Van Holsbeeck. “De spelersgroep heeft de afgelopen weken bewezen dat ze mentaal klaar zijn. Dat is ook de verdienste van Hein Vanhaezebrouck. We kregen op een paar weken tijd enorm veel kritiek, maar de spelers hebben begrepen dat ze de kastanjes voor elkaar uit het vuur moeten halen. Of de kern sterk genoeg is, moet de komende weken blijken. Het zou goed zijn mochten we Kara Mbodj, die we toch wel missen in de defensie, kunnen recupereren. Ook het verlies van Adrien Trebel door schorsing wordt een aderlating.”

Herman Van Holsbeeck geeft Anderlecht nog 50 procent kans op de titel. “Club Brugge is heel sterk dit jaar, maar de play-offs zijn een andere competitie. De druk bij de spelers en de staf zal enorm zijn. Wij geloven nog volop in onze kansen en gaan er volop voor. Anderlecht heeft wel wat ervaring in dit soort wedstrijden.”

De manager van Anderlecht wil Roger Vanden Stock in zijn afscheidsjaar maar al te graag een elfde landstitel schenken. “Het was een heel emotioneel afscheid. Het is het einde van een dynastie. Ik heb het genoegen gehad om met hem samen te werken. Hij is een hele grote meneer, vooral als mens. Het zal moeilijk zijn voor Anderlecht om zonder hem voort te gaan”, besloot Van Holsbeeck.

AA Gent: “De tweede plaats is het hoogst haalbare”

AA Gent start de race naar Europees voetbal op de vierde plaats met 25 punten. De kloof met Charleroi (26 punten) en Anderlecht (28 punten) is miniem, die met leider Club Brugge (34 punten) allicht te groot. Dat beseft ook Gent-manager Michel Louwagie. “Na negen matchen hadden we amper zes punten. Onder Yves Vanderhaeghe hebben we echter een zeer straffe reeks neergezet met 44 punten uit 21 matchen. Als we die lijn kunnen doortrekken, dan zullen we Europees voetbal afdwingen. Dat is ons doel. Als je het realistisch bekijkt is de tweede plaats het hoogst haalbare voor AA Gent. Maar we zullen ook al zeer tevreden zijn met de derde plaats. En we moeten ook naar beneden kijken: Genk en Standard zijn niet de minste ploegen. Al wint één van beiden wel de beker en dan zal de motivatie bij de ploeg allicht iets minder zijn. Wij zijn al enigszins blij dat we in Play-off 1 zitten”

Het begin van het programma van de Buffalo’s oogt bijzonder zwaar, met uitwedstrijden tegen Anderlecht en Standard. Tussendoor komt Club Brugge op bezoek. “Dan zullen we al meteen een goede eerste balans kunnen opmaken. We moeten oppassen dat we niet verder wegzakken.”

Foto: BELGA

Op de vraag of het voor AA Gent positief is dat de G5 (Anderlecht, Club Brugge, AA Gent, Standard en Racing Genk) zich kon kwalificeren voor Play-off 1 een voordeel is voor de Buffalo’s antwoordde Louwagie bevestigend. “Statistisch gezien wel. Ik lees dat Anderlecht het altijd zeer moeilijk heeft met Standard en dat is voor AA Gent zeker een voordeel. Als we nog enigszins kijken naar de tweede plaats is dat een positief punt.”

Club Brugge: "Goeie uitgangspositie maar niets is beslist"

Club Brugge start op 2 april in de thuiswedstrijd tegen KRC Genk met een voorsprong van zes punten op eerste achtervolger Anderlecht aan play-off 1. "Iedereen zou meteen met ons ruilen", zei sportief coördinator Roel Vaeyens. "Een goede start wordt cruciaal maar Genk is een te duchten tegenstander. We zullen er alles aan doen om de play-offs goed te starten met een zege voor eigen publiek", blikte Vaeyens vooruit.

Nadien moet blauw-zwart op bezoek bij AA Gent voor de altijd beladen Slag om Vlaanderen en bij Anderlecht, dat zich opwerpt als de uitdager van Club. "Die twee uitwedstrijden beloven zwaar te worden, maar in dit format is elke match moeilijk. Iedereen zal ook extra gebrand zijn om Club Brugge te kloppen."

"De play-offs duren tien speeldagen, daarin zullen er vele kantelmomenten zijn. Na elke speeldag kan het er anders uitzien. Alle topploegen zijn aanwezig en ik verwacht dan ook dat iedereen punten van elkaar zal afsnoepen. Voor Club Brugge is het een kwestie van de goede lijn van in de competitie door te trekken. We staan 6 punten voor. Wie ons wil voorbijsteken moet al minstens 7 punten goedmaken, dus we zitten in een goede positie en kijken met vertrouwen uit naar de play-offs. Maar uiteraard is er nog niets beslist", aldus Vaeyens.

Sinds het invoeren van de play-offs verzamelde Club Brugge nooit eerder zoveel punten in de reguliere competitie, het waren er 67. "En we hebben ook spektakel gebracht", vertelde Vaeyens. "Club bouwt verder op de basis die we de afgelopen jaren hebben gelegd en kiest voor de continuïteit. Ondanks een trainerswissel en een nieuwe technische staf gaan we voort op die ingeslagen weg."

Standard: “Ons grootste doel is het winnen van de Beker van België”

Standard, dat voor de eerste keer in drie jaar nog eens om de titel kan strijden, ontvangt op vrijdag 30 maart om 20u30 Charleroi voor de openingswedstrijd van play-off I. Maar eerst is er nog de bekerfinale tegen KRC Genk, die zaterdag in het Koning Boudewijnstadion gespeeld wordt. “Ons grootste doel is het winnen van de Beker van België,” reageerde algemeen directeur van Standard Alexandre Grosjean .

Standard bekwam zijn ticket voor POI door zondag in Oostende op de laatste speeldag van de reguliere competitie een 2-0-achterstand naar een 2-3-overwinning om te buigen. “We waren één van de acteurs in de thriller van de laatste speeldag,” vertelde Grosjean. “De play-offs leveren vijf prachtige thuiswedstrijden op en nog eens vijf spannende uitwedstrijden. Sportief bekeken is het goed om in eigen huis te beginnen.”

De Luikse club begint met 22 punten vanop de zesde plek aan de play-offs. De ‘Rouches’ hebben twaalf punten minder dan leider Club Brugge. “Er is een leider en er zijn vijf uitdagers. Alles is nog mogelijk, er is maar een klein verschil tussen de tweede en de zesde. We staan op slechts zes punten van de tweede plaats. Binnen de club is iedereen gemotiveerd en heeft iedereen zin om er voor te gaan,” voegde Grosjean er nog aan toe.