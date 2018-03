Dierenhaters gaan drastisch te werk en vergiftigen twee honden in tuin van hun baasjes

Evergem - Zowel in Droogte als in Tervenen waren de afgelopen weken dierenbeulen aan het werk. Twee honden stierven door vergiftiging en een kater kreeg bijna veertig hagelbolletjes in het lichaam nadat hij was beschoten.

Dierenartsenpraktijk Stoepe uit Ertvelde maakte het nieuws van de Evergemse dierenhaters wereldkundig met twee berichtjes op Facebook. Beide berichten werden meer dan tweeduizend keer gedeeld. “Mensen pikken dierenleed niet langer en veroordelen massaal de laffe daden van enkele onverlaten.”

Het eerste bericht dat de dierenartsenpraktijk verspreidde ging over twee honden die gestorven waren. De dieren stierven aan de gevolgen van vergiftiging. “Toxicologisch onderzoek maakte duidelijk dat de honden vijf verschillende soorten rattenvergif binnen hadden gekregen”, zegt dierenarts Kathleen Van Hoye.

Geen schijn van kans

“Het gif ziet er uit als witte kiezelsteentjes. Het zijn witte brokjes die roze zijn aan de binnenkant. Ik denk dat de dader het gif simpelweg over de omheining van tuinen gooit.” Kim Bauwens is een van de eigenaars van een overleden hond. “Vorig jaar werd onze hond ook al eens vergiftigd. Toen overleefde ze het. We gingen niet uit van kwaad opzet. Nu was de gifcocktail een pak zwaarder. Het is duidelijk dat de dader dieren moest en zou doden. Onze hond had geen schijn van kans.”

Niet veel later volgde het bericht van een kat die was beschoten en ternauwernood aan de dood ontsnapte. “Onze kater was twee dagen vermist”, zegt eigenares Vicky Roman. “Toen Kosmo terug thuiskwam, merkten we dat hij veel pijn had. Eenmaal aangekomen bij de dierenarts bleek al snel dat Kosmo was beschoten en geraakt aan het linkerdijbeen. Uiteindelijk vonden de dierenartsen bijna veertig hagelbolletjes in het lichaam van onze kat.”

Kosmo overleefde het incident, maar wacht een lange revalidatie. “Hij moet zes weken in een kleine kooi blijven zodat hij zo weinig mogelijk kan bewegen. Hopelijk komt alles goed, want onze dochter is bijzonder gehecht aan het dier.”

Bij de politie liepen de jongste weken enkele klachten binnen. “We nemen de zaak serieus,” zegt commissaris Yves Tuytschaever van de politiezone Assenede-Evergem. “Maar het onderzoek loopt, dus we kunnen er nog niet over communiceren.”

“Ik kan er echt niet bij dat mensen zoiets doen”, besluit Kathleen Van Hoye. “Het idee dat huisdieren zelfs niet meer veilig zijn in de tuin van hun baasjes, vind ik niet te vatten.” De grootste moeilijkheid in deze gevallen, is het vinden van bewijzen. Alle hulp is dus welkom om de daders te vatten.

Wie iets gezien heeft, kan de politie contacteren op het nummer 09-257.00.10.