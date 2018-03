Pool met bijna 3 promille alcohol beëindigt dolle rit in Bilzen op drie wielen

Bilzen / Riemst - De politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt heeft zondagavond rond 20 uur op de Rode Kruislaan in Bilzen een dronken automobilist onderschept, die eerder op de avond betrokken was bij een aanrijding met vluchtmisdrijf in Veldwezelt (Lanaken).

De chauffeur had een geparkeerd voertuig aangereden, maar was vervolgens doorgereden. Na zijn onderschepping werd een alcoholtest afgenomen. De 59-jarige man van Poolse afkomst reed op dat moment slecht nog op drie wielen, meldt de politie van Bilzen maandag.

De velg van het rechtervoorwiel van de terreinwagen van de man was tot in de helft afgeschuurd. Bij zijn onderschepping was het voor de politie snel duidelijk dat de man stomdronken was. Hij werd ter ontnuchtering opgesloten in de cel. In opdracht van het parket van Limburg werd de Pool gearresteerd wegens het plegen van vluchtmisdrijf. Na zijn ontnuchtering kon de politie de man verhoren.