Op zoek naar parking? Binnenkort check je hier gewoon even de app

Knokke-Heist - Sensoren die aangeven wanneer een openbare vuilnisbak overvol zit of waar je een vrije parkeerplaats kan vinden: het is niet langer toekomstmuziek. Knokke-Heist liet 66 sensoren installeren die een schat aan gegevens opleveren voor stadsbestuur én inwoners. Nergens in België is een gemeente zo straf gemonitord. “Maar we willen geen ‘big brother’ spelen, wel mensen helpen.”

Niet minder dan 66 sensoren verstopt in het wegdek, in vuilnisbakken, onder parkeerplaatsen of in waterwegen maken van Knokke-Heist de slimste gemeente van België. Het gaat om een proefproject in samenwerking met Engie en Aptus waarbij het gemeentebestuur oneindig veel gegevens haalt uit geïnstalleerde metertjes. Zo worden de lucht- en geluidskwaliteit in de gemeente al eventjes gemeten, maar ook het inkomende en uitgaande verkeer wordt sinds kort bijgehouden door sensoren in het asfalt te verstoppen. Zo kunnen de verschillende diensten sneller en efficiënter ingrijpen bij problemen.

Beschikbare laadpunten

Ook de burger vaart binnenkort wel bij het project. Zo wordt het nog voor het einde van het jaar mogelijk om een vrije parkeerplaats te zoeken via een app. Ook beschikbare laadpunten voor elektrische wagens en fietsen zullen realtime opgelijst worden. Openbare vuilnisbakken die uitpuilen, zullen dan weer sneller geleegd worden als de sensor alarm slaat.

“Met deze toepassing van het internet of things zetten we een reuzenstap in onze ambitie om onze gemeente volledig future proof te maken”, zegt burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen). “De smart city-treinis vertrokken en ik ben verheugd dat we er meteen op zitten. We hopen om met deze innovatie ook andere gemeentes te helpen.”

50.000 euro

Lippens benadrukt dat het niet de bedoeling is om de burger te controleren, maar vooral om te helpen. “We willen geen big brother zijn. We willen vooral verbeteren.” Alle data worden weergegeven op het platform Citysense. De gemeente betaalt ongeveer 50.000 euro voor het hele project dat draait op het energiezuinige Sigfox netwerk. “Het project in Knokke-Heist is een perfect voorbeeld van de manier waarop een nieuwe vorm van samenwerking tussen overheden en privébedrijven kan leiden tot vooruitstrevende oplossingen”, zegt Dirk Indigne, CEO van Engie M2M. Hij maakt zich sterk dat geen enkele stad ter wereld zo ver staat.