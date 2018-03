Stad Genk kleurt blauw-wit voor bekerfinale

Het stadsbestuur wil in aanloop naar de bekerfinale tegen Standard Luik de Genkse straten blauw-wit laten kleuren. Daarvoor zet de stad onder meer de nieuwe sfeerverlichting en vijf fonteinen in, bevestigt burgemeester Wim Dries (CD&V) aan Belga.

KRC Genk zit al voor de vijfde maal in de bekerfinale. Het stadsbestuur heeft de gewoonte om de dagen voor de finale al voor de nodige sfeer in Genk te zorgen. “Op die manier willen we als stadsbestuur, samen met al onze inwoners, onze club ondersteunen. Zo zal de twaalfde man niet alleen op de Heizel aanwezig zijn, maar ook in heel Genk. We geloven erin dat we ook de vijfde maal de beker naar Genk zullen brengen”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V).

De stad zal al enkele dagen voor de finale blauw-wit kleuren. Zo zet Genk de nieuwe sfeerverlichting - de zogenaamde Genker-sterren - in om ‘s avonds een blauw-witte sfeer te promoten. Ook de vijf fonteinen op de Europalaan worden vanaf woensdag opgestart met voor de gelegenheid blauw gekleurd water. Verder zullen er grote blauwe en witte doeken worden opgehangen aan het stadhuis.

Op zaterdag gaan zo’n 20.000 Genk-supporters naar de Heizel. Daarnaast zorgt de stad Genk - in samenwerking met Horeca Groot Genk - voor een groot scherm op het Stadsplein, waardoor nog duizenden supporters de match kunnen meevolgen. Ook in vele cafés, sportclubs en huiskamers zullen Genk-supporters in spanning naar de bekerfinale kijken.

Bij winst is er zondag tussen 14 en 17 uur een ontvangst voor de spelers op het stadhuis, waarbij ook alle supporters worden uitgenodigd om hen te begroeten en mee te vieren op het Stadsplein.