Benedictus XVI hekelt “dwaze” vergelijking met paus Franciscus

Ter gelegenheid van het vijfjarig ambtsjubileum van paus Franciscus heeft zijn voorganger Benedictus XVI simplistische vergelijkingen tussen hen beiden gehekeld.

“Het is een dwaas vooroordeel, dat paus Franciscus slechts een man van de praktijk zonder bijzondere theologische en filosofische vorming zou zijn, terwijl ikzelf slechts een theoreticus van de theologie zou geweest zijn, die weinig van het concrete leven van een hedendaagse christelijke mens zou begrepen hebben”, schreef de Duitse ex-paus in een brief aan de prefect van het Vaticaanse secretariaat communicatie.

Vaticannews, de officiële nieuwssite van het Vaticaan, citeerde maandag uit het schrijven aan Dario Viganò. Aanleiding voor de brief van Benedictus was de voorstelling van een reeks boeken, waarin theologen “de theologie van paus Franciscus” onderzoeken. Franciscus werd vijf jaar geleden op 13 maart na het aftreden van Benedictus XVI tot hoofd van de Katholieke Kerk verkozen.

De boeken over Franciscus tonen “terecht aan dat paus Franciscus een man is met een diepe filosofische en theologische vorming”, aldus Benedictus, “en ze helpen ermee de interne continuïteit tussen beide pontificaten te zien, met alle mogelijke verschillen in stijl en temperament”.