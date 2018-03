Dansgroep steelt harten met opmerkelijke kostuums

Om een danscompetitie te winnen moet je niet alleen goed kunnen dansen, ook de outfit moet on point zijn. De Bobcat Belles, een dansgroep uit Texas, heeft dat maar al te goed verstaan en deden hun routine in… kostuums van een koe.

Al meer dan 12 miljoen keer is de video bekeken van de Bobcat Belles, een dansgroep uit de Halsville High School, waar ze dansen in koe kostuums. Shelbi Crawford, die het filmpje dit weekend op Facebook zette, is naar eigen zeggen overweldigd. “Ik had nooit gedacht dat het filmpje zoveel succes zou hebben”, zegt ze. “Ik ben nu nog trotser op mijn zus die mee danste”.