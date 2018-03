Nigeria wil onderhandelen over vrijlating ontvoerde schoolmeisjes

Na de ontvoering van 110 schoolmeisjes in het noordoosten van Nigeria streeft de regering een oplossing door onderhandelingen na. Nigeria wil het leger niet inzetten, maar samenwerken met internationale organisaties en tussenpersonen om alle meisjes ongedeerd vrij te krijgen. Dat verklaarde president Muhammadu Buhari maandag.

“We moeten voorzichtig te werk gaan, het is beter onze dochters levend terug te krijgen”, zei Buhari volgens het presidentschap naar aanleiding van een bezoek van de Amerikaanse president van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson.

Er wordt van uitgegaan dat de meisjes van 11 tot 19 jaar van de middelbare school in Dapchi in de deelstaat Yobe eind februari door strijders van de soennitische terreurorganisatie Boko Haram werden ontvoerd. Boko Haram had in 2014 met de ontvoering van meer dan 200 overwegend christelijke schoolmeisjes uit de stad Chibok wereldwijd voor ophef gezorgd.

Bij aanslagen en aanvallen van de jihadisten zijn in het noordoosten van Nigeria en aanpalende gebieden sinds 2009 minstens 20.000 mensen gedood. Rond de 2,5 miljoen mensen zijn in de regio voor het geweld gevlucht. Volgens VN-cijfers zijn daar rond de vijf miljoen mensen op voedselhulp aangewezen.

