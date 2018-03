Motorrijder (34) bezwijkt aan verwondingen na aanrijding met vrachtwagen

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Berendrecht - Een 34-jarige motorrijder uit Kapellen is maandag rond 16u zwaargewond geraakt bij een ongeval op het kruispunt van de Noorderlaan met de Kruisweg. Dat bevestigt de federale politie. Later op de avond bezweek de man aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

De man botste op het kruispunt op een vrachtwagen. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en de politie sloot de straat tijdelijk af.