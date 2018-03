De Block zet verminderde terugbetaling van preventief borstkankeronderzoek “on hold”

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zet een maatregel die op 1 april zou ingaan rond de terugbetaling van mammografieën voor preventief borstkankeronderzoek, “on hold”. Ze doet dat na aanhoudende kritiek van onder meer MR, waardoor “vrouwen compleet verkeerd geïnformeerd werden en een sereen debat onmogelijk is geworden”.

Het Koninklijk Besluit werd eind vorige maand gepubliceerd en zou op 1 april ingaan. Voor vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker veranderde er niets, maar voor andere vrouwen zou de terugbetaling van mammografieën voor vroegtijdige opsporing van borstkanker wel beperkt of zelfs geschrapt worden. Vrouwen jonger dan 45 en ouder dan 74 jaar zonder risicoprofiel krijgen het preventief onderzoek niet langer terugbetaald, tussen 45 en 50 jaar zou de terugbetaling beperkt worden tot één onderzoek per jaar, tussen 50 en 74 tot één screening om de twee jaar.

Foto: Bart Dewaele

Volgens MR-voorzitter Olivier Chastel is de tekst “zonder overleg goedgekeurd binnen de regering”. “Zelfs al is ze de vrucht van jarenlang overleg met alle betrokken partijen in de gezondheidszorg, de MR is niet overtuigd van de argumenten. We kunnen dit Koninklijk Besluit niet ondersteunen”, zegt hij maandag in een persbericht. Volgens het MR-kopstuk heeft het kabinet van premier Charles Michel, ook MR, contact opgenomen met het kabinet van minister De Block.

Dat kabinet stopt de maatregel voorlopig in de ijskast. Het KB moest “de kwaliteit van en de participatie aan de screening verhogen”, maar volgens de minister is er “enorm veel paniekzaaierij, waardoor vrouwen compleet verkeerd geïnformeerd worden”. “Omdat een sereen debat in zo’n sfeer onmogelijk is, zetten we de maatregel on hold”, klinkt het. Het kabinet benadrukt ook dat er nooit sprake is geweest van een verminderd budget, maar wel van een “aanpassing van de regels om met hetzelfde budget de screening in te zetten waar de gezondheidswinst het grootst is, volgens de wetenschappelijke richtlijnen.”

Ook oppositiepartijen PS en cdH lieten eerder al weten tegen de hervorming gekant te zijn. “Borstkanker is de meest voorkomende kanker en we weten dat als de ziekte vroeger wordt opgespoord, er een minder zware behandeling nodig is en de genezingskansen fors stijgen”, menen de Franstalige socialisten. “De besparingsobsessie van deze regering” kan niet tot gevolg hebben dat de opsporing van borstkanker wordt herzien, en “moet een prioriteit voor volksgezondheid blijven”, klinkt het. CdH-fractieleidster Catherine Fonck noemde de beslissing dan weer “een heel slecht signaal”, omdat nog onvoldoende vrouwen zich preventief laten onderzoeken.