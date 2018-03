17-jarig meisje staat terecht voor doodslag op 4-jarig broertje: “Als Soufiane ons had betrapt, had ik mijn verantwoordelijkheid genomen”

Sint-Agatha-Berchem - Bouchra Farih, de 20-jarige vrouw die voor het Brusselse hof van assisen terechtstaat voor de doodslag op haar broertje van 4 jaar, heeft maandag herhaald dat ze niets te maken heeft met diens dood. Ze verklaarde voor het hof echter ook dat ze een “symbiotische” relatie had met haar vriend Mohamed waarvan ze niet wilde dat haar ouders ervan op de hoogte waren, eb dat dat ze “haar verantwoordelijkheid” had opgenomen als haar broertje haar had betrapt.

Bouchra Farih en haar broertje Soufiane Foto: rr

Soufiane overleed op 1 juli 2015 in de ouderlijke woning in Sint-Agatha-Berchem. Die bewuste dag had Bouchra Farih omstreeks 16 uur een buurvrouw opgeroepen, omdat haar broertje bewegingloos in een zetel lag. Hun ouders waren afwezig, en het toen 17-jarige meisje moest op haar broertje letten. De hulpdiensten werden verwittigd. Eens ter plaatse, probeerden ze het kind te reanimeren. Alle pogingen waren tevergeefs, een uur later werd het overlijden vastgesteld. Volgens het onderzoek viel Bouchra haar broertje aan, omdat die een afspraak met haar vriendje verhinderde.

Volgens Bouchra speelde Soufiane die dag met zijn autootjes en met haar tablet, terwijl zij het appartement kuiste. Rond 16 uur had ze boterhammen voor hem klaargemaakt omdat de jongen honger had. Vijf minuten laten trof ze de jongen levenloos aan op de zetel. “Ik heb zijn benen omhoog gedaan en heb geprobeerd hem te laten drinken, maar hij reageerde niet. Ik panikeerde. Ik ben naar beneden gegaan om mevrouw Jada B., de onderbuurvrouw, te gaan halen”, aldus Bouchra Faris.

Symbiotische relatie

De rechtbankvoorzitter vroeg maandag naar de naar verluidt symbiotisch relatie tussen Bouchra en haar vriend Mohamed. Ze gaf toe dat ze de relatie verborgen hield voor haar ouders, en dat ze seksueel contact had gehad met hem toen haar ouders afwezig waren, maar Soufiane wel thuis was. De voorzitter stelde dat Soufiane wel eens naar haar ouders had kunnen stappen als hij de twee zou betrapt hebben. “Dat zou lastig zijn geweest voor jullie”, zei hij.

“Als Soufiane mij en mijn vriend had betrapt, dan had ik mijn verantwoordelijkheid genomen. Maar dat is nooit geweest”, antwoordde de vrouw. Ze verklaarde eveneens dat ze op de dag van de feiten alleen thuis was met haar broertje. Bouchra zei ook dat ze Soufiane verschillende keren meenam naar Mohamed thuis, omdat hij een broertje had van dezelfde leeftijd.

De rechtbankvoorzitter vroeg nog waarom Bouchra meteen nadat ze haar broertje dood aantrof telefonisch contact opnam met haar vriendje, en waarom ze hem kort daarna een foto stuurde van het lichaam van de jongen. Daarop antwoordde ze dat ze alles met haar vriendje deelde. Over die berichten had ze aan de onderzoeksrechter niets gezegd. “Voor mij was het normaal om de hele dag berichten uit te wisselen, dat leek me op dat moment niet belangrijk”, zei ze.