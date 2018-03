Inbrekers roven schuur van Robert (71) leeg: “Knutselmateriaal voor vluchtelingen is weg”

Brugge / Bredene - Vier Georgiërs staan in de Brugse rechtbank terecht voor een reeks inbraken in Bredene. Een van de slachtoffers is Robert van Rootselaar die al jaren vrijwillig vluchtelingen opvangt. “Ze plunderden de schuur waar ik knutsel met vluchtelingen.”

De 71-jarige Robert van Rootselaar uit de Koerslaan in Bredene draagt het hart op de juiste plaats. Al enkele jaren ontfermt hij zich over jonge vluchtelingen. Hij en zijn vrouw gingen daarmee van start toen er eind 2015 een tweehonderdtal arriveerde in het nabije jeugdverblijfcentrum Horizon.

“We bieden ze tijdelijk onderdak of helpen ze aan een woning door ons borg te stellen voor de huur”, verduidelijkt Robert, die Nederlands-Canadese roots heeft en al vijftien jaar in Bredene woont. “Voorts zamelen we kleding in, delen voedsel uit en organiseren ook activiteiten, zoals schilderen of vogelkastjes timmeren. Dat doen we dan in onze tuinschuur.”

Maar in de nacht van 12 augustus vorig jaar kreeg Robert inbrekers over de vloer. Ze drongen de schuur binnen en gingen met 650 euro materiaal aan de haal dat hij had aangeschaft voor de activiteiten met vluchtelingen. Enkele nachten later kon de politie een verdachte klissen op de parking van de Aldi in Bredene. De Georgiër uit Frankrijk had een grote som geld bij en in de struiken troffen de agenten een schroevendraaier aan die bij twee andere feiten in Fritz Vinckelaan en de Ploegstraat in Bredene gebruikt werd. De Opel Corsa waarmee de man reed, bleek verzekerd op naam van een andere Georgiër. In november werden nog twee andere Georgische mannen opgepakt.

Het onderzoek wees uit dat de vier mannen elkaar kennen en telkens in de buurt waren van gepleegde inbraken. Voor drie van de vier mannen vroeg het Openbaar Ministerie gisteren achttien maanden cel. De vierde riskeert drie maanden cel. Slechts twee verdachten kwamen opdagen voor hun proces en ontkenden elke betrokkenheid. Ook Robert kwam naar de rechtbank afgezakt en stelde zich burgerlijke partij.

“Ik wou de daders in de ogen kunnen kijken”, stelde hij. “Na de feiten zeiden sommigen mij dat ik het zelf gezocht had door vluchtelingen op te vangen. Maar ik ben er altijd van overtuigd geweest dat de vluchtelingen die ik hielp niets me de feiten te maken hadden. Ik steek mijn hand in het vuur voor hen. Twee Afghanen die ik ten tijde van de inbraak opving, stelden meteen voor om in de schuur te overnachten voor het geval de daders zouden terugkeren. Geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om te stoppen met mijn vrijwilligerswerk.”

Laatste wensen

Het gestolen materiaal werd vergoed door de verzekering, maar hij vroeg wel een morele schadevergoeding van 250 euro. “Als die wordt toegekend, schenk ik het geld aan het Palliatief Dagcentrum Heidehuis in Brugge. Ik ben daar als vrijwilliger actief en ik probeer de laatste wensen van de patiënten te vervullen. De dankbaarheid die je hiervoor terugkrijgt, maakt het allemaal waard.”

Het vonnis valt op 16 april.