Studente dient Filip Dewinter van antwoord na kritiek op UA-affiche: “Wat een enge toekomst...”

Antwerpen - Een affiche van Universiteit Antwerpen schiet bij Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter in het verkeerde keelgat. Daarop is een studente geschiedenis te zien met een hoofddoek, iets wat Dewinter maar matig kan appreciëren. De dame in kwestie laat het daar echter niet bij en dient de politicus van antwoord.

Op de affiche van Universiteit Antwerpen is de slogan ‘Bepaal mee de toekomst’ te zien. Vlaams Belang-politicus Filip Dewinter is echter niet tevreden met de beeltenis van een studente en trekt van leer op Twitter. “Hoe die toekomst voor vrouwen eruitziet is duidelijk: somber want mét hoofddoek.” In een latere tweet klinkt het bij de politicus dat “het islamdiscriminatie-symbool door de UA wordt gepropageerd! Hoe cynisch!”

‘Bepaal mee de toekomst’... Hoe die toekomst voor vrouwen eruit ziet is duidelijk voor #UniversiteitAntwerpen: somber want mét hoofddoek! pic.twitter.com/Wyq4a7NFh6 — Filip Dewinter (@FDW_VB) 12 maart 2018

Terwijl in Iran vrouwen hun leven wagen om hoofddoek af te werpen, wordt hier islam-discriminatie-symbool door UA gepropageerd! Hoe cynisch! https://t.co/xkQlUQy20D — Filip Dewinter (@FDW_VB) 12 maart 2018

De studente geschiedenis links op de affiche, Hanane Llouh, reageerde even later op de uitspraken van Dewinter. “Beste Filip, door mijn studie geschiedenis kan ik ook in de toekomst kijken. Deze is multicultureel, met diens problemen, oplossingen, vooruitgang én kansen. Wat een enge toekomst… Ik ben tevens blij dat het duidelijk is wat de toekomst inhoudt. Academisch opgeleide vrouwen met een migratieachtergrond die jou onder tafel kunnen klappen.”

Beste Filip, door mijn studie geschiedenis kan ik ook in de toekomst kijken. En deze is multicultureel, met diens problemen, oplossingen, vooruitgang én kansen. Wat een enge toekomst.. — Hanane Llouh (@HananeLlo) 12 maart 2018