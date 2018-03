Scientology start met eigen televisiezender

De geestelijke beweging Scientology start een eigen televisiezender op. Die zou via platforms als Apple TV en Google Play beschikbaar worden. De aankondiging van de volgens critici gevaarlijke sekte suggereert dat Scientology daarmee op herhaalde beschuldigingen van misbruik wil reageren en zijn eigen versie wil vertolken. Scientology beschouwt zichzelf als een kerk.

Onlangs had actrice en ex-scientology-aanhangster Leah Remini (“King of Queens”) de organisatie in een achtdelige documentaire beschuldigd van seksueel en geestelijk misbruik. Scientology telt bekende leden in haar rangen zoals Tom Cruise of Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”). Ook in België is Scientology erg omstreden.