Antwerpse politie moet dief bevrijden uit keldergat

Antwerpen - De politie in Antwerpen heeft zondagavond vier inspecteurs moeten inzetten om een inbreker te bevrijden die klem zat in een keldergat. Twee vrouwen zagen de man in het keldergat kruipen aan een winkel op de Meir. Toen ze hem aanspraken, probeerde hij zich dieper in het gat te duwen. Daarop contacteerden de getuigen de politie.

“Bij aankomst van de agenten bleek dat de man vastzat”, zegt de politie. “Er waren uiteindelijk vier inspecteurs nodig om hem uit het keldergat te bevrijden. Het was duidelijk dat de man probeerde in te breken in de winkel.” De 39-jarige verdachte was onder invloed van drank en/of verdovende middelen en is gekend voor zware diefstallen. Hij werd overgebracht naar het politiekantoor.