COMMENTAAR. Onze volksaard verdraagt dit niet: wie de bewijzen heeft, kom er maar mee op de proppen

Voetbal leeft van de discussie. Het is één van de successen van het balspel. Je kan zelfs met zijn tweeën gelijk hebben, wat niet in veel discussies het geval is. Het gevaar is echter dat discussies uit de hand lopen of er beschuldigingen worden geuit die het ooit zo edele balspel in diskrediet brengen. Dan wordt het vilein, boosaardig en zelfs gevaarlijk.