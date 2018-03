Eupen zit met gokprobleem: spelers gokten op eigen wedstrijden

Het sportieve doek is gevallen, maar over de degradatiestrijd is het laatste woord nog niet gezegd. Na de beschuldigingen over matchfixing door Eupen en toenaderingspogingen door KV Mechelen duiken er nu ook verhalen op van gokpraktijken in de kleedkamer van Eupen. Het parket heeft een vooronderzoek geopend.

Zaterdagavond, minder dan 24 uur voor de ontknoping in de degradatiestrijd. Terwijl Eupen zich op afzondering op hotel in alle rust probeert voor te bereiden op de cruciale match van zondag, loopt er een vreemde tip binnen. “Twee van jullie spelers hebben ingezet op een nederlaag tegen Moeskroen”, meldt een anonieme bron.

Eupen haalt de twee bewuste spelers uit hun kamers en onderwerpt hen aan een ondervraging. Allebei ontkennen ze de feiten, waarna de club bij gebrek aan bewijzen geen verdere stappen onderneemt en de spelers gewoon in de selectie laat voor de match tegen Moeskroen.

Case closed? Zeker niet. Meerdere bronnen bij Eupen bevestigen ons immers dat er al een tijdje problemen zijn met spelers die gokken op hun eigen wedstrijden en zelfs op nederlagen van het eigen team. Erg subtiel gaan ze daarbij ook niet te werk. Zo zijn er al spelers in Eupen-trainingskledij in een lokale krantenwinkel/gokkantoor gesignaleerd om te gokken op wedstrijden, waaronder ook op hun eigen duels.

Aangezien Eupen een kleine stad is, verspreidden de geruchten zich snel en kregen ook de bevoegde instanties lucht van de zaak. Het parket in Eupen was gisteren karig met commentaar en kon enkel bevestigen dat het vorige week “bepaalde informatie” ontvangen heeft. Er is een vooronderzoek gestart om na te gaan of verder onderzoek nodig is.

Verdier verdacht

Bij Eupen heerst het sterke vermoeden dat KV Mechelen achter het telefoontje van zaterdagavond zit, als ultieme destabiliseringspoging vlak voor de ontknoping van de degradatiestrijd. Toen doelman Hendrik Van Crombrugge het na de 4-0 tegen Moeskroen had over “het laagste van het laagste”, bedoelde hij dus niet de vermeende toenaderingspogingen van KV via makelaars. Maar wél deze anonieme tip.

De spilfiguur in deze hele zaak is volgens Eupense bronnen Nicolas Verdier. De Franse spits, die door Eupen uitgeleend is aan KV, zou gevoelige informatie over zijn vroegere ploegmaats hebben gelekt, waarna KV met die informatie een bommetje wilde doen ontploffen bij de concurrent.

Bij KV wordt die insinuatie met klem ontkend en zeggen ze van niks te weten. Noch van de anonieme melding, noch van de rol van Verdier en noch van het gokgedrag in de Eupense spelerskern.

Voor Eupen werpt het gokschandaal een nieuwe schaduw op de redding van afgelopen weekend. De club houdt vol dat ze zich op puur sportieve wijze heeft gered, maar zit nu wel met een ander probleem. De spelers hebben een week vrij gekregen om te bekomen van de zenuwslopende degradatiestrijd. Voor sommigen onder hen dreigt die rust stevig verstoord te worden.

