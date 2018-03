Elk jaar moeten 500 Belgische vrouwen naar Nederland voor ‘latere’ abortus: “Wet is toe aan dringende update”

Achtentwintig jaar na de abortuswet is het hoog tijd voor een evaluatie, vindt ­gynaecologe Anne Verougstraete (VUB). De wettelijke deadline van twaalf weken na de bevruchting moet omhoog. Open VLD volgt haar. “In Nederland werken ze met een langere termijn, en daar zijn geen problemen. Waarom kan dat hier niet?”

“Ik vind het niet oké dat Nederland onze sociale problemen moet oplossen”, zegt gynaecologe Anne Verougstraete, van het abortuscentrum SJERP-Dilemma, onderdeel van de VUB.

Ze is een “beetje beschaamd” dat jaarlijks zo’n 500 Belgische vrouwen een abortus laten uitvoeren in Nederland, waar de wetgever abortus toestaat tot de 24ste week na bevruchting. In België hebben vrouwen twaalf weken de tijd. “Meestal trekken de meest schrijnende sociale gevallen naar Nederland. En daar betalen ze alles uit eigen zak, omdat het Riziv abortussen uitgevoerd in het buitenland niet terugbetaalt.”

Daarom pleit de gynaecologe in de Artsenkrant voor een update van de huidige abortuswet, die volgende maand haar 28ste verjaardag viert. Volgens Verougstraete zou de termijn voor abortus minimaal veertien weken mogen bedragen. Daarnaast moet de wettelijke wachttijd op de schop, vindt ze. Vandaag kan een abortus pas zes dagen na de eerste consultatie plaatsvinden. “Maar zelfs bij een sterilisatie, toch veel ingrijpender dan abortus, bestaat geen wachttijd. Als je verkracht bent, heb je geen zes dagen nodig.”

Bovendien moet abortus uit de strafwet, zegt ze. “Het maakt ­gewoonweg deel uit van de medische praktijk.”

Verougstraete krijgt hiervoor bijval van meerderheidspartij Open VLD. De liberalen pleiten er al langer voor om abortus te depenaliseren. Ook de wachttijd wordt het best ingekort tot twee dagen, en de deadline van de abortus mag naar veertien weken na bevruchting, klinkt het.

“Het culpabiliseren en moraliseren van mensen is onaanvaardbaar”, zegt Kamerlid Carina Van Cauter (Open VLD). “In Nederland en Zweden werken ze met een langere termijn, en daar zijn geen problemen. Waarom kan dat hier niet?”

CD&V zegt nee

Van Cauter verwijst naar justitieminister Koen Geens (CD&V), die in de weer is met een opfrissing van het strafwetboek. “Hét moment om de abortuswet onder handen te nemen”, zegt ze.

Vorig jaar diende de liberale politica hiervoor alvast een wetsvoorstel in. Maar coalitiepartner CD&V staat niet te trappelen om de discussie aan te gaan. “Dit staat niet in het regeerakkoord”, klinkt het afgemeten bij Kamerlid Sonja Becq.

Ook N-VA vindt het abortus­debat niet prioritair, en ziet meer slaagkansen voor de invoering van ‘discreet bevallen’, waarbij moeders op een (tijdelijke) anonieme manier mogen bevallen en hun kind afstaan voor adoptie. “Maar het ene wetsvoorstel sluit het andere niet uit”, zegt Van Cauter.