Kansspelcommissie verbiedt zelfs bingospelletjes, Center Parcs sluit speelhal helemaal

Lommel / Peer - “Center Parcs moet zijn speelhallen voor kinderen helemaal sluiten, in al zijn Belgische parken. Ook de kien- en bingospelletjes moeten stoppen.” Dat stelt de Kansspelcommissie in een brief die ze verstuurd heeft naar het vakantiepark. De brief was gisteravond nog niet aangekomen, maar Center Parcs liet wel weten dat het in afwachting van ‘duidelijkheid’ zijn speelhallen sluit voor het publiek. “En ook de bingospelletjes worden gestaakt.”

De uitbater van de bekende vakantiedomeinen neemt de drastische beslissing na de uitzending in Pano die heel wat stof deed opwaaien. Daarin was te zien hoe er in het vakantiepark De Vosse­meren een ‘speelhal’ voor kinderen was ingericht. Volgens Center Parcs ging het toen “slechts om behendigheidsspelletjes”.

Maar de dag erop stuurde de Kansspelcommissie twee inspecteurs langs, die onmiddellijk de “kinderjackpot” Big Bass Wheel lieten verzegelen. “Per uur kan een kind er 261 euro verspelen. Helemaal in strijd met de kanspelwetgeving, die kinderen verbiedt te gokken, en ook in strijd met de uitzonderingswetgeving voor kermissen die zegt dat kermisattracties enkel aangeboden mogen worden voor kleine prijsjes.”

En daar blijft het niet bij. In een brief die nu door de voorzitter van de Kansspelcommissie verstuurd werd, wordt Center Parcs opgedragen om bijkomende en vergaande maatregelen te nemen. “De speelhal is niet vergund en moet helemaal dicht. Er mogen geen kinderen meer op de gokautomaten spelen. Enkel de flipperkasten en gewone computerspelletjes die de behendigheid van de kinderen testen, mogen in gebruik blijven.”

Center Parcs moet ook stoppen met het aanbieden van het lottospel bingo, ook wel bekend als kienen. “Enkel toegelaten indien ze voor een goed doel of sociaal doel worden georganiseerd. Bingospelletjes of kienavonden als winstgevende activiteit, zijn verboden.”

Nederlandse uitbater

Center Parcs zei gisteren dat het de brief nog niet heeft ontvangen. “Maar we hebben zelf besloten om de speelhal te sluiten en de bingospelletjes op te schorten. We hebben ook aan de Nederlandse onderaannemer die de speelhal uitbaat, gevraagd om de games helemaal te conformeren aan de Belgische wetten.”

Center Parcs heeft in ­totaal drie parken in ons land: De Vossemeren in Lommel, Erperheide in Peer en Les Ardennes in Vielsalm. “Overal waar we de speelautomaten aan­bieden, zullen we die in ­afwachting van het eigen onderzoek sluiten”, zegt woordvoerster Lucia Sanchez.