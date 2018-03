Satelliet beschermt Belgische vloot de klok rond tegen piraten

Vanaf vandaag zullen vijf mensen 24 uur per dag alle Belgische schepen monitoren die in “terroristische hotspots” varen, zoals Jemen en de Golf van Guinee. Via satelliet surveillance en nauwe ­samenwerking tussen veiligheidsdiensten wil de regering onze schepen beschermen ­tegen ­piraterij en kidnapping. “We verliezen ze geen seconde uit het oog”, zegt staatssecretaris Philippe De Backer.

Vorig jaar waren er wereldwijd 312 gemelde incidenten met schepen: 82 keer werd een vaartuig gekaapt door piraten, 136 keer kwam het tot een gewelddadige overval. Gelukkig was geen enkel Belgisch schip betrokken, en dat wil de regering zo houden. Met de oprichting van de Cel Maritieme Beveiliging gaat ze de Belgische schepen, en de dagelijkse totale bemanning van 5.450 mensen, beter beschermen.

Hoe werkt het? Vijf voltijdse medewerkers zullen 24 uur per dag de schepen monitoren die in gevaarlijke gebieden varen, zoals de Straat van Malakka nabij Maleisië, en de kust van Jemen. “Via satelliet surveillance, een noodnummer dat altijd bemand is, en een scherm dat realtime informatie geeft over wie zich waar bevindt, verliezen we onze Belgische schepen geen minuut uit het oog”, zegt staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD).

De maritieme veiligheidscel zal daarom nauw samenwerken met onder meer het Centrum voor ­Cybersecurity, het leger en internationale veiligheidsdiensten.

Stil alarm

Gloednieuw is het zogenaamde silent alarm, een stil alarm dat de kapitein ongemerkt kan activeren wanneer hij een aanval van piraten of terroristen vermoedt. Dat zal meteen een alarmbel doen afgaan bij de maritieme veiligheidscel in Brussel. Als er sprake is van een reële dreiging, zal die schepen in de buurt kunnen contacteren. “Zo kunnen we snel schakelen om de juiste diensten, ook in het buitenland, op te trommelen om maatregelen te nemen”, zegt De Backer.

De sector reageert alvast enthousiast. “De rederijen lijden miljoenenschade bij een ­kaping”, zegt Wilfried Lemmens, voorzitter van de Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV). “Maar nog belangrijker zijn de ­levens van onze bemanningsleden. Die mensen, én hun families, ­zullen zich vanaf nu veel veiliger voelen.”